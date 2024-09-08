المغرب يخسر بثنائية أمام إسبانيا ويودع كأس العالم للشابات

بوغوتا: ودّع منتخب المغرب بطولة كأس العالم للشابات لكرة القدم تحت 20 عاما، المقامة حاليا في كولومبيا.

وخسر المنتخب المغربي صفر / 2 أمام نظيره الإسباني، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بالجولة الثالثة (الأخيرة) في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة، التي شهدت أيضا فوزا كاسحا لمنتخب الولايات المتحدة 7 / صفر على منتخب باراغواي.

وحافظ منتخب إسبانيا، الذي ضمن تأهله لمرحلة خروج المغلوب بالمسابقة منذ الجولة الماضية، على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، ليحقق العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة بالمجموعة.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب الولايات المتحدة إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ليحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية للمونديال، فيما تجمد رصيد منتخب باراغواي عند 3 نقاط في المركز الثالث، لينتظر التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على هذا المركز في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة، المتأهلة لدور الـ16.

من جانبه، ظل منتخب المغرب، الممثل الوحيد للكرة العربية بالمونديال، في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته كل لقاءاته الثلاثة في المجموعة، ليودع البطولة رسميا.

يذكر أن لائحة المونديال تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

(د ب أ)