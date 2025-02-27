المغرب يخطط لتقليص معدل البطالة إلى 9% وخلق 1،45 مليون فرصة جديدة خلال 5 سنوات

■ الرباط – الأناضول: أعلنت الحكومة المغربية عن مخطط لتقليص البطالة من 13.3 إلى 9 في المئة عبر اعتماد 8 مبادرات لخلق فرص عمل جديدة بكلفة 1.4 مليار دولار.

جاء ذلك حسب مخطط خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، صادر عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن بعض تفاصيله موقع «إس إن إر تي نيوز».

ويضم هذا المخطط، الذي أعلن عنه أمس الأول رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مبادرات وآليات تنفيذ المشروع الحكومي لمحاربة البطالة في البلاد الذي أعلنته الحكومة في 13 فبراير/شباط الحالي.

ويستهدف المخطط تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة وخلق 1.45 مليون منصب عمل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأعلنت الحكومة، بحسب المخطط، عن 8 مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب عمل جديدة، مثل إنعاش استثمار المقاولات (الشركات) الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

كما تضم هذه المبادرات تقليص وتيرة فقدان مناصب العمل في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل بهدف رفع من وتيرة عملها، وتسهيل آليات استفادة النساء من إيجاد فرص عمل.