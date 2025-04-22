المغرب يخطط لتوسيع مطاراته وزيادة عدد طائراته وانشاء محطة عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال

الرباط – رويترز: أعلن المغرب عن خطط لرفع سعة مطاراته وعدد طائراته وانشاء وحدة لاستيراد الغاز المُسال. فقد قال وزير النقل المغربي، عبد الصمد قيوح، إن بلاده تعتزم رفع سعة مطاراتها إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030، وذلك في إطار تعزيز السياحة وبالموازاة مع تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وقال الوزير الذي كان يتحدث مساء الإثنين أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن المغرب سيبني مطاراً جديداً في مدينة الدار البيضاء خصص له 28 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار) «سيساهم في ربط المغرب بباقي دول العالم خاصة البعيدة».

وأضاف أنه سيُشيَّد «على مساحة 800 هكتار (نحو 1977 فدانا) ويرتقب أن يستقبل لوحده 40 مليون مسافر».

كما قال إنه سيتم ربطه «بالقطار فائق السرعة مع مدينتي مراكش (جنوب) وطنجة (شمال)».

وأشار إلى أنه سيتم «رفع أسطول الطائرات المغربية إلى 100 طائرة».

ويتوقع المغرب استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030 بالتزامن مع استضافته مباريات كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

من جهة ثانية أبلغت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، مجلس النواب إن وزارتها ستوجه خلال أيام قليلة الدعوة للمقاولين المهتمين بتطوير المرحلة الأولى من مشروع إقامة محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال قرب مدينة الناظور على البحر المتوسط.

ويتطلع المغرب إلى الغاز الطبيعي لتنويع مصادر الطاقة لديه بعيداً عن الفحم، كما يُمضي قدما في خطته لجعل المصادر المتجددة تولد 52 في المئة من إجمالي الطاقة التي تحتاجها البلاد قبل عام 2030 مقابل 45 في المئة حالياً.

وأضافت الوزيرة أن البنية التحتية الجديدة ستُربط بخط أنابيب قائم يستخدمه المغرب لاستيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز من محطات إسبانية.

وذكرت بنعلي أن المحطة ستُربط بالمناطق الصناعية قرب مدينتي القنيطرة والمحمدية الواقعتين في شمال غرب البلاد على المحيط الأطلسي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت رويترز قد ذكرت في مايو/أيار من العام الماضي نقلاً عن مسؤول في الوزارة أن المحطة الجديدة هي وحدة عائمة لتخزين الغاز المُسال وتغويزه (إعادته إلى حالته الأصلية) في ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يجري إنشاؤه حالياً في المياه العميقة.

ومن المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى ثمانية مليارات متر مكعب في عام 2027 من مليار متر مكعب حالياً، وفقاً لتقديرات الوزارة.

وفي سياق منفصل، قالت بنعلي إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب اعتمد خطة 2025-2030 لزيادة طاقته الإنتاجية من الكهرباء بمقدار 15 غيغاوات، بما في ذلك 13 غيغاوات من مصادر متجددة. وأضافت أن هذا سيتحقق باستثمار إجمالي قدره 120 مليار درهم (13 مليار دولار).وتبلغ طاقة إنتاج الطاقة المتجددة حالياً 5.5 غيغاوات.