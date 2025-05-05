المغرب يدرس إطلاق مرحلة ثانية من أكبر برنامج لتنمية الأرياف

الرباط: أعلن وزير الفلاحة والتنمية القروية المغربي أحمد البواري، الاثنين، أن الحكومة تدرس إطلاق المرحلة الثانية من أكبر برنامج لتنمية الأرياف، بعد نجاح المرحلة الأولى وتحقيقها نتائج إيجابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البواري، خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بالعاصمة الرباط.

وقال إن “الحكومة تدرس إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بعدما حققت المرحلة الأولى نتائج إيجابية، وانعكس إيجابيا على سكان القرى”.

وأوضح البواري أن هذا البرنامج الأكبر من نوعه لتنمية الأرياف بميزانية 48 مليار درهم (4.8 مليارات دولار)، وشمل نحو 1400 قرية تضم أزيد من 14 مليون نسمة.

وأضاف “تم خلال المرحلة الأولى إنجاز مشاريع كبرى في مجالات تشييد الطرق، وتوسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب، وبناء وإصلاح المؤسسات التعليمية والصحية”.

وفي 2015، أطلقت الحكومة برنامجا لتنمية الأرياف أطلقت عليه “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي”، بهدف تنمية الوسط القروي عبر تشييد الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتحسين الخدمات.

(الأناضول)