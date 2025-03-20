المغرب يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة ويطالب بوقف إطلاق النار

الرباط- “القدس العربي”: أدان المغرب، اليوم الخميس، الهجوم الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين المدنيين، وذلك في أول رد رسمي.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في ندوة صحافية على هامش جلسة إفريقية حول الذكاء الاصطناعي إن “الوضع خطير جدا هناك، والمملكة تدين الأمر بأشد العبارات”.
وأضاف أن المملكة المغربية تابعت تجدد الاعتداءات على المدنيين واستشهاد المئات، وتعتبر ما تقوم به إسرائيل “عملا مدانا ولا يساهم في إقرار السلام بالمنطقة”.
نثمن هذه الإدانة ،وتبقى الإدانة الفعلية والصريحة هي سحب السفير من تل أبيب ،فلايعقل أن وخلال أكثر من سنة من الإبادة الجماعية للفلسطنيين ولا يزال هناك سفراء عرب بالكيان والجميع يعلم أن العرب يسحبون سفرائهم في علاقاتهم البينية لمجرد تصريح أو مقال ،فهل الإبادة الجماعية بغزة لاتستدعي سحب السفير من الكيان .
لكل بلد مصالح وتشابكات وارتباطات لا يمكن فكها بجرة قلم.
الم تحتل الولايات المتحدة العراق وفعلت الافاعيل، لمذا حينها لم تسحب البلدان العربية ممثليها ولم تقطع علاقتها مع الولايات المتحدة. اليس أهل العراق مسلمون كما هو حال الفلسطينيين.
عندما دك الإتحاد السوفياتي أفغانستان وهم مسلمون، لم لم يطلب من الدول العربية قطع العلاقة مع من نكل بالمسلمين هناك.
الا تحتل الصين بلاد الويغور وتخضع أكثر من عشرين مليون مسلمون منهم لشتى أنواع الإهانة بشكل ممنهج.
لمذا لا تطالب بقطع العلاقة مع الصينيين. طرد سفيرها.
ام ان المسلمين طبقات !
@ ملاحظ،
” مصالح بطعم دماء الأطفال”
كل ماقلته لا يبرر بقاء سفير دولة عربية أو إسلامية ليلة واحدة بين ظهران الصهاينة فحين تغلب المصالح على المبادئ والقيم فحينها نضع أنفسنا في خانة الوحوش لا الأدميين. فالدول التي قطعت علاقاتها مع الكيان لم تضع في إعتيارها المصالح بل غلبت مبادئها وأدميتها حين شاهدت مجازر الكيان بحق الأطفال والنساء والمؤسف أن أغلب هذه الدول ليست عربية أو إسلامية لكنها دول تحكمها القيم والمبادئ.
أوقفوا التطبيع المخزي مع العدو أولاً و قبل كل شيء !!!
لا نريد أقوالاً بل نريد رؤية الأفعال !!!
الله المستعان ☝️
لأصحاب الشعارات الرنانة الفاغرة، المغرب أدرى بشؤونه، وهو ليس مدينا لأي منكم، ولا يمكنكم حشر أنوفكم بداعي الأخوة العربية أو الإسلامية أو الجوار، لأن عقيدة العداء البين تجاه المغرب ومصالحه تفضح نفاقكم.
أه يازمن أصبحنا في زمن الإدانة فيه عملا جبارا بطوليا 😥
في هذه الأيام المباركة والتي لللأسف تستباح فيها دماء إخوننا في فلسطين ،كلنا أمل أن في أن تقطع الدول العربية المطبعة مع إسرائيل علاقاته مع هذا الكيان ونتمنى على المملكة المغربية بتاريخها المشرف في القضية الفلسطينية أن تقطع هذه العلاقة والتي لم تعد تليق بمكانة المغرب كدولة لها تاريخها خصوصا بعد أن بلغت المجازر مابلغت وفي شهر رمضان.
المغرب كسر الحصار البري عن غزة وقام بتوجيه المساعدات الضرورية..وحاليا يشرف بيت مال القدس على التكفل بالاف المقدسيين والغزيين..وهناك مظاهرات يومية..وجمع للتبرعات..كما أن عددا من الاطقم الطبية المغربية تعمل تحت القصف في غزة.. سواء في المستشفى المغربي أو في خيام الاستشفاء..وهناك جمعيات تقوم بحفر الآبار..وتقديم الدعم التمويني… فلماذا يتوارى المتاجرون خلف مكتب إتصال مغلق وهم يتفرجون على مأساة الفلسطينيين…ولماذا لايطالبون حكامهم بالسماح بالتظاهر والتبرع.
موقف بطولي يحسد عيه المغرب لم تتخده اية دولة عربية او اجنبية اخرى