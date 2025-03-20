المغرب يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة ويطالب بوقف إطلاق النار

الرباط- “القدس العربي”: أدان المغرب، اليوم الخميس، الهجوم الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين المدنيين، وذلك في أول رد رسمي.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في ندوة صحافية على هامش جلسة إفريقية حول الذكاء الاصطناعي إن “الوضع خطير جدا هناك، والمملكة تدين الأمر بأشد العبارات”.

وأضاف أن المملكة المغربية تابعت تجدد الاعتداءات على المدنيين واستشهاد المئات، وتعتبر ما تقوم به إسرائيل “عملا مدانا ولا يساهم في إقرار السلام بالمنطقة”.