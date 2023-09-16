المغرب يرشح “كذب أبيض” للمنافسة على جائزة الأوسكار

الرباط: أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم (كذب أبيض) للمخرجة أسماء المدير للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة القادمة للجوائز الأشهر عالميا بمجال السينما.

وقال المركز في بيان إن الفيلم اختير بإجماع الآراء من قبل لجنة متخصصة برئاسة المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية نرجس نجار وعضوية سبعة من الأسماء البارزة بمجال صناعة السينما.

وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة للجائزة انطبقت على ثلاثة منها فقط قبل اختيار (كذب أبيض).

وكان الفيلم قد عرض في مايو أيار الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم “نظرة ما” ليشارك بعدها في العديد من المهرجانات الأوروبية والعربية.

وتعلن الأكاديمية في ديسمبر كانون الأول القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي والتي ستضم 15 فيلما قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير كانون الثاني والمكونة من خمسة أفلام.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلما واحدا كل عام للمسابقة المخصصة للأفلام الناطقة بغير الإنكليزية والتي أنتجت خارج الولايات المتحدة.

(رويترز)