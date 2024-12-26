المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 5 في المئة

الرباط: أقرت الحكومة المغربية يوم الخميس، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ5 في المئة، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2025.

وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية”.

وأضاف بايتاس: “ابتداء من يناير المقبل، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهما (262 دولارا) في عام 2021، إلى 3045 درهما (302 دولارا) بداية عام 2025”.

وتابع: “وفي القطاع الفلاحي، سترتفع الأجور أيضا بـ5 في المئة في أبريل/ نيسان 2025، لتصل 2855 درهما (283 دولارا)”.

وأوضح بايتاس، أن “الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة، ووفاء منها بما تم التوصل إليه الحوار الاجتماعي”.

وعشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار 2022، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات، يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.

ويتضمّن الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10 في المئة على سنتين.

(الأناضول)