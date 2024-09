المغرب يستحوذ على حصة الأسد من شركة بريطانية لاستثمار الغاز الطبيعي محلياً.. وإمكانية ربط الأنابيب بأوروبا- (تدوينة وفيديو)

الرباط- “القدس العربي”: يسارع المغرب جهوده لتطوير استغلال حقول الغاز المكتشفة في منطقة تندرارة، شرق البلاد، من أجل تأمين استقلال البلاد من الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفي مرحلة لاحقة إنجاز ربط الأنابيب بأوروبا.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة التعدين “مناجم”، التابعة للمجموعة الاقتصادية الملكية المغربية “المدى”، عن استحواذها على فرع الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي موروكو”، بعد عملية تنافس مفتوحة مع مستثمرين دوليين.

وبذلك، أصبحت “مناجم” المغربية تملك 55 في المئة من رخصة استغلال حقل تندرارة، و47.5 في المئة من رخصة تطوير حقل تندرارة الكبير، بالإضافة إلى 47.5 في المئة من رخصة استكشاف حقل أنوال، ما يجعلها المستثمر الأهم في أكبر حقول الغاز الطبيعي في المغرب.

Moroccan Assets: Binding share sale agreement of Sound Energy Morocco East Limited, bringing #SOU two new exciting exploration drills, substantial funding for Phase 2 development & past costs. There is also a production bonus once Phase 2 gas is delivered:https://t.co/3OV312mvrO

— Sound Energy (@soundenergyplc) June 16, 2024