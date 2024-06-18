المغرب يستحوذ على حصة الأسد من شركة بريطانية لاستثمار الغاز الطبيعي محلياً.. وإمكانية ربط الأنابيب بأوروبا- (تدوينة وفيديو)

الرباط- “القدس العربي”: يسارع المغرب جهوده لتطوير استغلال حقول الغاز المكتشفة في منطقة تندرارة، شرق البلاد، من أجل تأمين استقلال البلاد من الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفي مرحلة لاحقة إنجاز ربط الأنابيب بأوروبا.
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة التعدين “مناجم”، التابعة للمجموعة الاقتصادية الملكية المغربية “المدى”، عن استحواذها على فرع الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي موروكو”، بعد عملية تنافس مفتوحة مع مستثمرين دوليين.
وبذلك، أصبحت “مناجم” المغربية تملك 55 في المئة من رخصة استغلال حقل تندرارة، و47.5 في المئة من رخصة تطوير حقل تندرارة الكبير، بالإضافة إلى 47.5 في المئة من رخصة استكشاف حقل أنوال، ما يجعلها المستثمر الأهم في أكبر حقول الغاز الطبيعي في المغرب.
Moroccan Assets: Binding share sale agreement of Sound Energy Morocco East Limited, bringing #SOU two new exciting exploration drills, substantial funding for Phase 2 development & past costs. There is also a production bonus once Phase 2 gas is delivered:https://t.co/3OV312mvrO
— Sound Energy (@soundenergyplc) June 16, 2024
وأفادت الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي”، وفق بيان نشر في موقعها الإلكتروني، أنها وجدت في شركة “مناجم” شريكاً قوياً طويل الأمد قادراً على تطوير وتنفيذ هذا المشروع لصالح جميع الصناعيين المغاربة، الذين سيستفيدون بالتالي من الطاقة النظيفة والرخيصة لأنشطتهم، مضيفة أن المشروع سيساهم بشكل إيجابي في استقلال المملكة في مجال الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة بشكل حثيث إلى إيجاد أصول أخرى للغاز في إفريقيا، وبالتالي تعزيز إستراتيجية التنويع، والمساهمة في تنمية الطاقة في القارة.
وجرى تصميم خطة تطوير الغاز لمشروع استغلال تندرارة على مرحلتين، بهدف إنتاج 100 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من منتصف عام 2025، عبر منشأة معالجة وتسييل وتخزين الغاز في الموقع، ما يتيح تلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما تنص دراسة الجدوى على إنشاء وحدة معالجة وخط أنابيب يربط المغرب العربي بأوروبا لتوفير 280 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي.
ووفق موقع “الصحيفة” الإلكترونية، فإن صفقة “مناجم” و”ساوند إنيرجي”، تأتي بعد أقل من ثلاث سنوات على دخول رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، على خط المساهمة فيها، ففي تموز/ يوليو من سنة 2021، اقتنت شركة “أفريقيا” الطاقية، التابعة لهولدينغ “أكوا” المملوك له، جزءاً من أصول الشركة البريطانية مقابل 2,8 ملايين دولار، في خطوة تلتها عودة الشركة لأعمال التطوير في حقل تندرارة، بعدما كانت قد توقفت.
وحددت قيمة صفقة الاستحواذ في حوالي 12 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تحمّل حصة “ساوند إنيرجي” من تمويل يصل إلى 24,5 مليون دولار أمريكي عند تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استغلال حقل تندرارة. لكن “رويترز” ذكرت أن قيمة الصفقة الإجمالية هي 45,2 مليون دولار.
خطوة موفقة بإذن الله وان شاء الله المزيد في المستقبل
جزاك الله خير أخي في الله اللهم اغنينا منفضلك
شاهد حق لله زرت المغرب بدون غاز ماشاء المدن كلها مضيئة وبنية تحتية من أحسن البنيات التحتية في افريقيا بأكملها والآن لما استكشفوا الغاز سوف يصبحوا سنغافورة افريقيا ، حفظ الله إخواننا المغاربة ما يعجبني فيهم لا شعارات ولا بهرجة يعملون في صمت
شيء خير من اللا شيء ا لكن انتاج 100 مليون متر مكعب سنويا هي كمية قليلة جدا لا تغطي حاجيات المغرب من الغاز ،، مقارنة بما كان يحصل عليه من غاز الجزائر 1مليار متر مكعب نظير مرور أنبوب الغاز الجزائري نحو اسبانيا على اراضيه ..
وكيف كان يغطي المغرب حاجياته من النفط بعدما قطعت الجزائر مرور الغاز عبر المغرب هههه المغرب لم يتأثر من إغلاق الأنبوب فما بالك الآن
المغرب كان يستفيد بكمية معتبرة مقدرة ب 900 ألف متر مكعب من الجزائر، ضف إلى ذلك حقوق العبور حسب كمية الضخ ويؤكّد خبراء أن رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية. المغرب أراد ابتزاز الجزائر في قضية الأنبوب المار على التراب المغربي ليطيح بسمعة الجزائر في مجال الطاقة كمورد موثوق منذ قرابة أربعين سنة عندما يوقف تدفق الغاز الى إسبانيا والبرتغال. لان المخزن يجيد الابتزاز كما ، سياسة “الابتزاز” الذي يمارسها نظام المخزن ضد الدول التي تتمسك بتطبيق الشرعية الدولية لتصفية أخر استعمار في القارة الإفريقية
الكمية التي يتكلم عنها المقال هي نسبة الإنطلاق في منطقة تندرارة..وهناك مناطق أخرى ستنطلق قريباً ومنها آبار العرائش البحرية الضخمة.. أما أنبوب الغاز الجزائري فلم يقدم سوى رسوم قليلة جداً..وكمية محدودة من الغاز كان يتم توجيهها لمحطة الكهرباء بتهادارت بالقرب من طنجة…ولذلك لم يتأثر المغرب بوقف الأنبوب.. الذين كان المستفيد الرئيسي منه هي إسبانيا والجزائر.
إضافة إلى ما قاله أخي عبد الرحيم المغربي ردا على أحد المعلقين ،فالمغرب لم يتأثر بتاتا بقطع أنبوب الغاز الجزائري بحيث لم يحس أي مواطن مغربي بذلك ، ثانيا المغرب لا يتبع سياسة الإبتزاز بل من قال ذلك هو المعروف بها لأن الجزائر هي التي تستغل الغاز لابتزاز بعض الدول وثنيها عن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ومع ذلك لم تنجح