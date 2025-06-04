المغرب يستعد لإطلاق شبكة 5G استعدادا لكأس العالم 2030

الرباط: أعلنت الوزيرة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني، الثلاثاء، قرب إطلاق خدمات الاتصالات من الجيل الخامس في المملكة.

وقالت السغروشني في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في البرلمان، إن الحكومة تهدف لتغطية 25 بالمئة من مساحة البلاد في 2026، وامتداد التغطية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

وشددت أنه سيتم العمل على تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأكدت أن المملكة تواصل جذب كبرى شركات التكنولوجيا من أجل توفير البنية التحتية الأساسية لدعم هذا القطاع.

وأوضحت أن بلادها تهدف إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي بـ100 مليار درهم (10 مليارات دولار) في الناتج المحلي عام 2030.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، وجلب استثمارات وتنمية الاقتصاد من جهة ثانية.

وفي فبراير/ شباط 2024، أعلن المغرب تأسيس أول مدرستين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، في مدينتي تارودانت وبركان، في خطوة غير مسبوقة تعكس التوجه نحو بناء بنية معرفية وتكوينية في هذا المجال.

(الأناضول)