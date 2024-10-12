المغرب يستعرض بخماسية في شباك إفريقيا الوسطى بتصفيات كأس الأمم 2025

الرباط: دك منتخب المغرب شباك ضيفه إفريقيا الوسطى وهزمه بنتيجة 5 / صفر في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، اليوم السبت.

وأنهى منتخب المغرب الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف، حيث افتتح مهاجمه الشاب عبد الصمد الزلزولي مهرجان الأهداف بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي أقيمت في وجدة.

وسجل عز الدين أوناحي هدفين وأشرف حكيمي هدفا في الدقائق 38 و45 و2+45.

وفي الشوط الثاني اختتم سفيان رحيمي خماسية أسود أطلس بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط ليعتلي صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة خلفه الغابون برصيد أربع نقاط.

وتجمد رصيد إفريقيا الوسطى عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، خلفه ليسوتو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

و يحتضن المغرب النسخة القادمة من كأس الأمم خلال الفترة من 21 كانون الأول/ديسمبر 2025 حتى 18 كانون الثاني/يناير 2026.

ويتأهل من المجموعة الثانية فريق واحد فقط حال احتلال منتخب المغرب أحد المركزين الأول أو الثاني.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.

(د ب أ)