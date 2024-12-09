المغرب يستقبل 16 مليون سائح في 11 شهراً بزيادة نسبتها 20 في المئة على أساس سنوي

الرباط – رويترز: قالت وزارة السياحة المغربية أمس الإثنين إن عدد السياح الذين زاروا المغرب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني بلغ 15.9 مليون سائح.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه العدد يمثل زيادة 2.6 مليون سائح أو 20 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الأجانب الذين زادوا بنسبة 23 في المئة إضافة إلى نمو قوي بنسبة 17 في المئة في عدد المغاربة المقيمين في الخارج. واعتبرت هذه الزيادة «لحظة تاريخية بالنسبة للسياحة المغربية».

وقالت إنه بالنسبة لشهر «نوفمبر الماضي وحده، استقبل المغرب حوالي 1.3 مليون سائح أي بزيادة قدرها 31 في المئة».

وعلقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية فاطمة الزهراء عمور قائلة «هذه علامة فارقة غير مسبوقة في تاريخ السياحة المغربية».

وأضافت «تثبت هذه الأرقام تأثير خارطة الطريق التي وضعناها، وخطوة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في وضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية».

ووضعت وزارة السياحة في وقت سابق خطة، أو ما أسمتها ي طريق، للفترة ما بين 2023-2026، تهدف إلى «بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي، لبلوغ 26 مليون سائح في العام 2030». وخصصت الحكومة لهذه الخطة 6.1 مليار درهم (نحو 598 مليون دولار).

ويسعى المغرب لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة أنه مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم عام 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال.

وسجلت السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين.

وقال المحلل ومختص شؤون السياحة الزبير بوحوت لرويترز «بالنسبة للمؤشر الأول، 15.9 مليون سائح، هذا رقم جيد، لكن المعطيات ليست كاملة، مثال…في نهاية أكتوبر الماضي كان عندنا 14.6 مليون سائح، ولكن عند التحليل وجدنا أكثر من نصفهم من مغاربة العالم (المغتربين)، ولكن أظن الآن أن نسبة مغاربة العالم قد نقص، وأن السياحة الدولية تجاوزت 50 في المئة».

وأضاف «لكي تكون رائعة أكثر، يجب أن توفر على ليالي المبيت، ومداخيل العملة الصعبة، وكذلك أن نعرف توزيع السياح بين المناطق».

(الدولار يساوي 10.2 درهم).