المغرب يستقبل 17,4 مليون سائح في 2024 بزيادة 20% عن 2023

الرباط – رويترز: قالت وزارة السياحة المغربية أمس الخميس إن البلاد استقبلت عدداً قياسياً من السائحين في عام 2024 بلغ 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في المئة عن العام السابق، وشكل المغاربة المقيمون في الخارج ما يقرب من نصف العدد الإجمالي.

وتمثل السياحة نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.

وتتوقع الوزارة أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما يستضيف مبلاريات كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وفتح المغرب خطوطاً جوية إضافية أمام الأسواق السياحية الرئيسية مع الترويج لوجهات سياحية جديدة في الداخل والتشجيع على تجديد الفنادق.

ووفقا للأرقام الرسمية ارتفعت عائدات السياحة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني 7.2 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم (10.04 مليار دولار).