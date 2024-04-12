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المغرب يستهل كأس أفريقيا لكرة قدم الصالات بفوز عريض على أنغولا- (فيديو وصور)

منذ 11 دقيقة

الصورة من موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

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الرباط: انتصر المنتخب المغربي في أولى مبارياته بكأس أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، بفوز على أنغولا، مساء الخميس في الرباط.
وانتهى اللقاء بفوز المغرب بخمسة أهداف مقابل هدفين لأنغولا.
ويشارك في هذه البطولة، التي يحتضنها المغرب ما بين الفترة ما بين 11 و21 أبريل الحالي، 8 منتخبات.

وقالت الجامعة (الاتحاد) المغربية لكرة القدم، إن هذه الدورة التي ستقام في قاعتي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وابن ياسين بمدينة الرباط، ستعرف مشاركة 8 منتخبات”.
وأضاف بيان للجامعة صادر قبل أيام، أن المجموعة الأولى تضم المغرب وأنغولا وغانا وزامبيا، في حين المجموعة الثانية تضم منتخبات مصر وليبيا وناميبيا وموريتانيا.
ومن المنتظر أن تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى إلى المونديال المقبل المزمع تنظيمه في أوزباكستان ما بين 14 سبتمبر/ أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

 

(الأناضول)

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