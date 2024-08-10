المغرب يشهد 103 مظاهرات تضامنية مع غزة- (صور وفيديو)

الرباط: شهدت 42 مدينة مغربية 103 مظاهرات تضامنية مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع للشهر الـ11 تواليا.
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، في بيان السبت، إنه “استمرارا في الحراك الشعبي الداعم لغزة، خرج الشعب المغربي يوم الجمعة في 103 مظاهرات بـ42 مدينة استجابة لنداء الهيئة”.
ولفت البيان إلى أن المتظاهرين “رددوا شعارات تندد بسياسة الاغتيالات التي مارسها الكيان (الإسرائيلي) المحتل في حق رموز المقاومة”.
ونظمت المظاهرات التضامنية عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن في المملكة مثل الدار البيضاء (غرب)، وفاس والحاجب ومكناس (شمال)، وبركان وتازة (شمال شرق).
وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(الأناضول)
شكرا لاخواننا المغاربة الاحرار على تظامنهم مع غزة ولكن لما اسمع اخبار البواخر الحربية الاسرائيلية التي تتزود بالمؤونة و اي مؤنة؟ من ميناء طنجة و الرحلات الجوية التي لم تنقطع مع اللكيان، استغرب.
نحن نعرف أن هذه المظاهرات التي يقوم بها الشعب المغربي…تؤلم الصهاينة وتفضح المتاجرين
يا اخي المغاربة بمفردهم يتظاهرون في العالم الإسلامي كله الا قلة قليلة من الإخوان التونسيون في بعض الأحيان وحتى المسلمون في أوربا وأمريكا الشمالية رفعوا الراية البيضاء.
فلا تستغرب يا أخي وابدا بنفسك وعشيرتك وقم بما يلزم وابرا ذمتك مع الله واترك الباقي للعلي القدير ولا تبخس الناس أعمالهم
الشعب في واد والحاكم في واد
كنا نتمنى من الحاكم أن يستمع إلى الشعب ويوقف التطبيع والانبطاح للصهيونية
الساكت عن المجازر سواء كان حاكما أو محكوما فهو مشارك. ومن يسحب السفراء في موضوع الصحراء المغربية. ولايحرك ساكنا أمام ذبح الفلسطينيين ويصدر الغاز للمشاركين في العدوان فهو مساهم.
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إلى الأخ بوعكاز
مجرد تساؤل.
ماذا تفيد المظاهرات وقطع الغاز !!!؟؟؟
11/06/2024: الجزائر تسدد مسبقا الشطر الثاني من مساهمتها المالية للسلطة الفلسطينية.
26/03/2024: وول ستريت جورنال: دول عربية تتلكأ في دعم أونروا المهمة للفلسطينيين.
12/07/2024: الجزائر تعلق جميع المهرجانات الفنية الكبرى تضامنا مع غزة.
– شريط فيديو لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني “جبريل رجوب” منشور على منصة “يوتوب” تحت عنوان:
” الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر”.
– شريط فيديو لرئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشية منشور على منصة “يوتوب” تحت عنوان:
“هل تعلم أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقدم المساعدات لفلسطين؟”
– في ما يخص الدعم العسكري لغزة اسمع عزيز غالي المغربي ماذا يقول:
https://www.youtube.com/watch?v=N-2ObsYz0ec
الجزائر لم تستعمل سلاح الغاز والبترول، لأنه تدرك أن ما تصدره لا يؤثر عن المستوردين، ومتأكدة أن المطبعين مستعدون لتعويضه لبخس قرارها.
في إحدى كلمات أبي عبيدة معاتبا المطبعين جاء فيها ما نصه:
“أضحى طرد سفير أو قطع علاقات مع عدو يبيد شعبا عربيا مسلما حلما لأمة كبيرة سادت أمم الأرض لقرون”. انتهى الاقتباس
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إلى الأخ بوعكاز
مجرد تساؤل.
ماذا تفيد المظاهرات وقطع الغاز !!!؟؟؟
ما تحتاجه غزة، وما يردع الكيان ليس التظاهرات “الصفرية” لكن مواقف الأنظمة.
الجزائر الرسمية لا ترأس “لجنة القدس”، ولم تُجمد اجتماعاتها منذ 2014. ولم ترفع شعار ” تازة قبل غزة” ولم تقل “المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية” والجزائر لم تدن المقاومة ولم تصفها بالإرهابية، ولم تستقبل السفن الحربية الصهيونية، ولم تسكت عن اغتيال إسماعيل هنية، ولم تبعثت الوفود الطلابية لترقص على أشلاء الشهداء الغزاويين.
الجزائر الرسمية شعارها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، تدعمها في المحافل الدولية.
شريط فيديو لممثل فلسطين في مجلس الأمن منشور على “يوتوب” تحت عنوان:
” مندوب فلسطين في مجلس الأمن يثني على دور الجزائر”
وما دام أنك قارئ “للقديس العربي”، أحيلك على المقالات التالية:
14/12/2021: دعما لفلسطين.. الجزائر تؤكد السير عكس تيار التطبيع.
06/12/2021: الجزائر تستضيف مؤتمرا جامعا للفصائل قريبا وتمنح 100 مليون دولار للفلسطينيين.
06/07/2023: الرئيس الجزائري يقدم 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار جنين.
18/04/2024: الجزائر تعلن تقديم 15 مليون دولار مساهمة استثنائية للأونروا.
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إلى الأخ بوعكاز
مجرد تساؤل
ماذا تفيد المظاهرات وقطع الغاز !!!؟؟؟
الجزائريون لا يقيمون التظاهرات “الصفرية”، لأنهم مطمئنين لمواقف نظامهم، ففضلوا مقارعة العدو في التظاهرات الدولية، لا سيما الرياضية، ولم تغويهم الشهرة ولا الأموال. كل نفيس في سبيل فلسطين رخيس.
نشرت “القدس العربي” يوم: 02/02/2024، مقالا للصحفي فيصل القاسم عَنوَنه بما نصه:”ما قيمة الرأي العام العالمي؟” يمكن لمن أراد العودة إليه.
في مقال نشرته صحيفة “العربي الجديد” يوم:09/08/2024 ، تحت عنوان: “عرب الأوليمبياد: الجزائر وآخرون “، جاء فيه ما نصه:
“لو لم يكن في سجل الجزائر الرياضي سوى أن لاعبيها يرفضون التنافس مع صهاينة الكيان اللقيط، فإن هذا يكفيها لتصبح صاحبة أهم إنجاز رياضي بين الدول العربية (لدعم فلسطين)” انتهى الاقتباس
وعن المقاطعة الرياضية كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية ما نصه:
“العرب يجعلون منّا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا، توجد كل أنواع اتفاقات السلام والحبر الذي يكاد ينتهي بالطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض فيثبت الرياضيون العرب أن إسرائيل بنظرهم ليست موجودة”انتهى الاقتباس
فضلا أن “جمعية البركة” الخيرية، غير حكومية، تنشط في غزة على مدار السنة ومنذ سنين بتبرعات الجزائريين.
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مجرد تساؤل
لماذا يتظاهر المغربيون!؟
في مقال نشرته “هسبريس” يوم:28/03/2022، تحت عنوان:”المغرب يدين الهجمات الإرهابية على اسرائيل”، جاء فيه ما نصه:
“أدان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إسرائيل أمس الأحد. وتقدم وزير الخارجية المغربي بأحر التعازي للضحايا والشفاء العاجل لكل الجرحى، مضيفا “وجودنا اليوم هو أفضل رد على هذه الاعتداءات” انتهى لاقتباس
في مقال نشره موقع “العمق” المغربي، يوم:03/11/2023، تحت عنوان:”مناهضو التطبيع يطالبون الدولة بتوضيح موقفها من صلاة الحاخام “بينتو” لصالح جيش الاحتلال”،جاء فيه ما نصه:
“واختار الحاخام المذكور، إحدى المقابر اليهودية بالدار البيضاء، للدعاء لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصر على المقاومة الفلسطينية ” انتهى الاقتباس
في مقال نشره موقع “الحرة”، يوم:28/11/2021، تحت عنوان:” غير مسبوقة في أي بلد عربي.. صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي”، جاء فيه ما نصه:
“احتضن كنيس يهودي بالمغرب صلاة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي خلال زيارة وزير الدفاع الإسرئيلي، بيني غانتس، للمملكة، في خطوة نادرة غير مسبوقة في أي بلد عربي، وفق صحيفة إسرائيلية” انتهى الاقتباس
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مجرد تساؤل
لماذا يتظاهر المغربيون!؟
بتاريخ 19/07/2023، وجه أمير المؤمنين دعوة إلى جزار غزة “النتن ياهو” يدعوه فيها لزيارة إمارة المؤمنين، كرد جميل لاعترافه بمغربية الصحراء، جاء فيه ما نصه:
“إني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معا”انتهى الاقتباس.
في مقال نشرته “رأي اليوم”، يوم:16/10/2023، تحت عنوان:”5 دول عربية رفضت صيغة تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد”، جاء فيه ما نصه:
“وقالت مصادر في الجامعة العربية بأن خمسة دول عربية /المغرب والإمارات والبحرين ومصر والأردن/ على الأقل وقفت بحزم وبشدّة ضد صُدور توصية في البيان الختامي للاجتماع تُحمّل إسرائيل المسؤولية وحدها عن تدهور الأوضاع وتدحرج الأزمة الحالية” انتهى الاقتباس
وفي مقال نشرمته “القدس العربي” يوم25/06/2024:، تحت عنوان:” المغرب يسمح برسو سفينة حربية إسرائيلية في طنجة بعدما رفضتها إسبانيا “، جاء فيه ما نصه:
“نددت“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” بما أسمته قرار السلطات المغربية السماح لسفينة حربية إسرائيلية بالرسو في ميناء طنجة شمالي البلاد، من أجل تمكين طاقمها من التزود بما يلزمهم من الوقود والأغذية، بعدما كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية”انتهى الاقتباس
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مجرد تساؤل.
لماذا يتظاهر المغربيون !!!؟؟؟
وفي مقال نشرته “القدس العربي” يوم:27/06/2024، تحت عنوان:»المهرجان» الحقيقي الذي يشرّف المغرب والمغاربة”، جاء فيه ما نصه:
“رسميا، تطبيع سياسي واقتصادي وسياحي و أكاديمي ورياضي وثقافي مع الكيان الصهيوني” انتهى الاقتباس
في مقال نشرته “هبة بريس”، يوم:28/01/2024، تحت عنوان: ” حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان “، جاء فيه ما نصه:
“في مادة التاريخ تم حذف درس القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي” انتهى الاقتباس.
في مقال نشرته “هسبريس” يوم:28/12/2020، تحت عنوان: “أمزازي: إدراج الثقافة اليهودية في البرامج الدراسية يثبت الهوية الوطنية”، جاء فيه ما نصه:
“إن سياق إدراج التعبيرات الثقافية للرافد اليهودي وتاريخ اليهود المغاربة ضمن البرامج الدراسية هو للتأكيد على انخراط المدرسة المغربية -العمومية والخصوصية- في تثبيت الهوية الوطنية متنوعة المقومات، والموحدة بانصهار كل مكوناتها كما عَرّفَها دستور المملكة المصادق عليه سنة 2011.” انتهى الاقتباس
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مجرد تساؤل.
لماذا يتظاهر المغربيون !!!؟؟؟
النظام المغربي غض الطرف عن التظاهرات “الصفرية” ليمتص غضبه شعبه العجيز، ويسمح له بالتنفيس من عقدة الذنب ومحو عار التطبيع بسب مواقف بلدهم المتخاذلة مع الكيان، وصرفهم عن مشاكل حياتهم اليومية من بطالة وفقر وغلاء المعيشة ونقص الحاد في ماء الشروب وانقطاع الكهرباء.
لأنهم لن ينفعوا فلسطين بشيء، بل رد عليهم نظامهم بالدوس على مكبس السرعة لقطار التطبيع إلى حده الأقصى.
صدق بوريطة عندما خاطب “إيباك” يوم: 06/05/2022، بما نصه:
“سنذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لمصلحة الشعبين” انتهى الاقتباس
في مقال نشرته هسبريس” يوم:27/07/2024، تحت عنوان:”المبادلات التجارية المغربية الإسرائيلية تتجاوز 53 مليون دولار في 5 أشهر”، جاء فيه ما نصه:
“واصلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل نموها، متحدية تداعيات الحرب على غزة، وحملات المقاطعة التي اجتاحت مجموعة من الدول العربية، بما فيها تلك الموقعة على “اتفاقيات إبراهيم” للسلام… ليبلغ إجمالي القيمة التراكمية للتجارة البينية 53.2 مليون دولار خلال خمسة أشهر الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 64 في المائة مقارنة مع 2023.” انتهى الاقتباس
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