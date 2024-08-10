المغرب يشهد 103 مظاهرات تضامنية مع غزة- (صور وفيديو)

الرباط: شهدت 42 مدينة مغربية 103 مظاهرات تضامنية مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع للشهر الـ11 تواليا.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، في بيان السبت، إنه “استمرارا في الحراك الشعبي الداعم لغزة، خرج الشعب المغربي يوم الجمعة في 103 مظاهرات بـ42 مدينة استجابة لنداء الهيئة”.

ولفت البيان إلى أن المتظاهرين “رددوا شعارات تندد بسياسة الاغتيالات التي مارسها الكيان (الإسرائيلي) المحتل في حق رموز المقاومة”.

ونظمت المظاهرات التضامنية عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن في المملكة مثل الدار البيضاء (غرب)، وفاس والحاجب ومكناس (شمال)، وبركان وتازة (شمال شرق).

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)