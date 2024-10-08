المغرب يشير إلى “تعقيدات” في أوروبا بشأن إعادة مهاجرين غير قانونيين

الرباط: ألقى المغرب الثلاثاء على الدول الأوروبية مسؤولية الصعوبات التي تواجهها لإعادة مهاجرين غير قانونيين مغربيين مبديا استعداده لاسترجاعهم ومنتقدا هؤلاء الذين يجعلون من الهجرة ملفا “يتعرض لحسابات سياسية”.
تأتي هذه التصريحات فيما استؤنف الجدل في فرنسا حول مسألة طرد مهاجرين في أوضاع غير قانونية بعد اعتقال مغربي في أيلول/سبتمبر يشتبه في أنه قتل طالبة وكان يفترض أن يغادر الأراضي الفرنسية.
ووجهت اتهامات إلى المغرب بالتأخر في منحه تصريح مرور يتيح ترحيله.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو إن “المغرب مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي وذهب من التراب المغربي”.
وأضاف أن “المغرب مستعد لكن هل الطرف الآخر قادر أن يقوم بذلك؟”.
أوقف في سويسرا المشتبه به الرئيسي في قتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاما عثر على جثتها مدفونة في غابة في باريس، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاما سبق أن أدين عام 2021 بتهمة الاغتصاب.
بحسب مصادر قضائية، لم تستجب السلطات المغربية لطلبات متعددة من فرنسا للمصادقة على تصريح مرور قنصلي. لكن المغرب قال إن الطلب لم يصدر عن الجهاز المختص في فرنسا.
وتابع وزير الخارجية المغربي “إذا كان المهاجر لا يرجع فليس بسبب المغرب بل بسبب تعقيدات عند الطرف الآخر” داعيا الى إيجاد حلول للثغرات في القوانين والإجراءات بحسب قوله.
وقال بوريطة أيضا إن هناك توجيهات واضحة للسلطات المغربية للعمل مع فرنسا واسبانيا لإعادة القاصرين الذين لا يرافقهم أهلهم معتبرا أن العراقيل لم تصدر عن المغرب إنما عن إجراءات هاتين الدولتين.
وانتقد الوزير المغربي أيضا هؤلاء، في أوروبا، الذين يستخدمون الهجرة “لحسابات سياسية”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قال في مطلع تشرين الأول/أكتوبر إنه يرغب في تمديد المهلة القصوى لاحتجاز مهاجرين في أوضاع غير قانونية وربط “سياسة تأشيرات الدخول بإصدار تصاريح المرور” القنصلية.
وأشار الى ان فرنسا “سخية جدا بدون مقابل” موضحا انه في 2023 منحت المغرب 238,750 تأشيرة دخول ولم تحصل سوى على “725 تصريح مرور”.
(أ ف ب)
طرف الاخر مستعد
يا سي بوريطة اعطي عطلة لحرس الشواطىء او شرطة الحدود حتى اوروبا تعرف قيمة المغرب اترك الحدود لبضعة ايام مفتوحة او العب معاهم لعبة القط و الفار .و هنا اتكلم على اعلى نسبة هروب المهاجرين من المغرب الى اوروبا حتى يعرفون مع من يلعبون و خصوصا كل اوروبا او كل العالم الان منشغل بمشاكل الحروب .
لا اتفق معك اخي الكريم فيما قلت حول اعلى نسبة من المهاجرين.
هناك مدن شاطئية متعددة تطل على البحر المتوسط وتوجد على مرمى حجر من اسبانيا، ومع ذلك لا يكترث سكانها او شبابها بالهجرة لا الشرعية ولا غير الشرعية وإلا لكانت تلك المدن فارغة من شبابها.
اغلب من يحاول الهجرة سرا هم مراهقون لا يحق لهم حتى العمل قانونيا في المغرب ومكانهم هو المدرسة ومع ذلك يرتمون في مخالب بائعي الوهم الأوروبي لعدم قدرتهم على التمييز اولا ولعدم تخلي ذويهم بالمسؤولية.
من جهة أخرى، لا ننكر ان بعض ممن يحاولون الهجرة سرا هم بالغون ممن انسدت في اعينهم كل الطرق وباتوا لا يتنافسون سوى نسيم اوروبا مع ان اغلبهم يتجرع مرارة الواقع في شوارع اسبانيا وغيرها.
ولو نقارن انفسنا بالمحيط فليس المغرب من لديه ستة ملايين مهاجر في فرنسا لوحدها.
ابتزاز آخر والمساومة على الشعب الصحراوي
الشعب الصحراوي يعيش في أقاليم المغرب الجنوبية في ظروف أحسن بكثير من سكان الشمال
اوروبا ليس لديها سوى ورقة الهجرة تستغلها وتلعب بها من اجل استغلال المغرب بخيراته ولكن للاسف بفسادكم وقمعكم وجشعكم وسياستكم لم يبقى للمواطن المغربي الحر سوى ان يهاجر .لانه ادا انتقدكم اصبح مهدد بالسجن .ان اراد الحصول على عمل او بناء مسكن ما عليكم سوى مضايقته وبالتالي لم يبقى سوى الهجرة . في الواقع المواطن المغربي يحتاجه وطنه ولكن للاسف .
السلام عليكم
الاخوه الأعزاء انا لست مغربي وإنما اشيد بما وصل اليه المغرب على جميع الاصعده تبارك الله وماشاء الله في تقدم مستمر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه امر بصرف اعلانات شهريه للأسر الفقيره وايضا تعويضات للمتضررين من الزلزال نهايك عن الاسكان الاقتصادي وهناك العديد من المشروعات التي تهم المواطن بطريقه مباشرة وفير ن
مباشره فلا تنكروا ذلك .
اقول للمغاربه جميعا حافظوا علي بلدكم يرحمك الله والله اقولها من قلبي ولا اريد جزاء. لا شكورا .