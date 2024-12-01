المغرب يصدر طابعا بريديا تضامنا مع الشعب الفلسطيني- (صورة)

الرباط – “القدس العربي”:

أصدرت “مجموعة بريد المغرب” طابعا بريديا خاصا يحمل عنوان “مع غزة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونشر “بريد المغرب” نص تدوينة مع صورة للطابع البريدي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي، كما أعلن عن الخبر في بيان أفاد فيه بأنه أصدر طابعا بريديا خاصا تحت عنوان “مع غزة”، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح “بريد المغرب” في بيانه، أنه تم إطلاق هذا الطابع بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا على التزام المغرب الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الإصدار، يبرز بيان “بريد المغرب”، في إطار مبادرة مشتركة للإدارات البريدية العربية، التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصال والإعلام، المنعقدة بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2024 في أبو ظبي، حيث جرى الاتفاق على تخصيص الطابع البريدي المشترك لعام 2024 ليحمل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبخصوص تصميم الطابع البريدي التضامني مع الشعب الفلسطيني، أكد بيان “بريد المغرب”، أنه جاء في إطار مسابقة فنية جمعت إبداعات من عدة دول عربية، ويجسد العمل الفني المختار نظرة طفل تحمل بصيص أمل يرمز إلى السلام.

وظهر في مقدمة الطابع البريدي طفل بنظرات ترنو إلى السماء، وفي الخلفية جدار أو بقايا جدار مدمر مع كوة ضوء تشع ويرفرف من خلالها العلم الفلسطيني وهو محاط بالحمام الأبيض رمزا للسلام.