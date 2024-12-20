المغرب يطلق أول دواء جنيس في العالم يعتمد على القنب الهندي لعلاج الصرع ـ (تدوينة)

الرباط ـ”القدس العربي”:

تعتزم مختبرات أدوية مغربية إطلاق أول دواء جنيس في العالم يعتمد على القنب الهندي لعلاج مرض الصرع، وهو ما اعتبر إنجازا في مجال الصيدلة المغربية، ومن ثمرات تقنين استعمال القنب الهندي بالبلاد قبل عامين.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن المختبرات المغربية المعروفة باسم “فارما 5″، ستطلق قريبا ولأول مرة في العالم “دواء جنيسا” يعتمد على القنب الهندي لعلاج مرض الصرع، وسيعوض أدوية موجهة لعلاج الحالات المستعصية من هذا المرض، كانت تعتمد على مركبات كيميائية خالصة لها عدة أعراض جانبية.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الدواء المستخلص من القنب الهندي سيباع بوصفة طبية فقط، وستبدأ عملية تسويقه في المغرب وخارج البلاد بداية من عام 2025 بسعر أقل بالنصف من سعره في أوروبا (1.500 يورو).

كما أوضحت المصادر أن مختبرات “فارما 5” المغربية استثمرت 25 مليون دولار لإخراج هذا الدواء إلى الوجود، وستكون هناك أدوية أخرى عما قريب، وذلك بهدف تلبية حاجيات السوق المحلية والتصدير نحو السوق الدولية أيضا.