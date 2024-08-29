المغرب يطلق أول قمرين اصطناعيين نانومترين إلى الفضاء

الرباط: أعلن المغرب، الخميس، “إطلاق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين جامعيين” بواسطة صاروخ تابع لشركة “سبيس إكس”، انطلاقا من قاعدة فاندربرغ بكاليفورنيا الأمريكية.

جاء ذلك بحسب بيان لجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقالت الجامعة: “تم إطلاق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين جامعيين مغربيين (UM5-EOSat وUM5-Ribat) بواسطة الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” (الأمريكية).

وأضافت: “العملية تمت في 16 أغسطس/ آب الجاري، وهي ثمرة تعاون بين الجامعة والمركز المغربي للبحث العلمي والتقني (حكومي) والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية (حكومي)”.

وتابعت: “الشراكة بين المؤسسات العلمية الثلاث، ترمي إلى تكوين جيل جديد من الباحثين والمهندسين الجامعيين المغاربة في مجال التكنولوجيات الفضائية”.

وتقول جامعة محمد الخامس إن “القمرين الاصطناعيين لهما كتلة أقل من 4 كيلوغرامات لكل واحد منهما”.

وأوضحت أن القمر الاصطناعي “UM5-EOSat” مزود بكاميرا تتولى مهام رصد كوكب الأرض، والقمر الاصطناعي “UM5-Ribat” مزود براديو معرف برمجيا.

وسيتكفل أحد القمرين الاصطناعيين، بـ”مهام الاتصالات، لا سيما تحديد مواقع الطائرات والسفن، وجمع البيانات من المحطات الأرضية”.

وسيجري باحثون مغاربة على مدى الشهرين المقبلين، اختبارات حسن الأداء، والتأشير على الأداء الجيد للقمرين الاصطناعيين، وستوضع البيانات المستقاة بواسطتهما رهن إشارة الجامعات المغربية.

وكان المغرب انضم للنادي الفضائي العربي، عام 2001، بإطلاقه قمرا خاصا بالاستشعار عن بعد، وهو “زرقاء اليمامة” أو “ماروك-توبسات”.

(الأناضول)