المغرب يطلق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي ويخصص لها 1,1 مليار دولار

الرباط – الأناضول: أعلن المغرب أمس الأربعاء، عن إطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب كلمة لغيثة مِزوِر، وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، خلال حفل الإعلان عن هذه الاستراتيجية في الرباط.

وقالت الوزيرة إن «هذه الاستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات في الإدارات العمومية لتسهيل المأمورية على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية حاجياتهم في هذا المجال».

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى «تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية».

وفي تصريحات لاحقة للصحافيين قالت مِزوِر إن هذه «الاستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمة سنويا حتى عام 2030».

وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية خلال الحفل إن «ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين 2024 و2026». وأضاف أن القطاع الرقمي «يوفر الكثير من فرص العمل».