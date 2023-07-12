المغرب يطلق مشروعا استثماريا لاستعمال القنّب الهندي في الطب

الرباط: أعلن المغرب، الثلاثاء، إطلاق مشروع استثماري لتشييد معمل لاستعمال القنّب الهندي لأغراض طبية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المغربية في بيان إنه “تم توقيع بروتوكول اتفاق لإنجاز مشروع استثماري يتعلق بمصنع لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الطبية”.

وأوضحت أنه “يتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق موقع مع شركة SOMACA، لإنجاز وحدة لتحويل القنب الهندي ذي الاستعمال الدوائي”.

وبيّنت الوزارة أن المشروع الاستثماري “سيقام على مساحة 6000 متر مربع، بمبلغ يصل إلى نحو 60 مليون درهم (6.1 ملايين دولار).

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تعاونية بيوكنات بالمغرب، البدء بتدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية.

وأشارت أن هذه الوحدة الإنتاجية توجد بمنطقة باب برد بإقليم شفشاون، وتعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الإنجاز لاستغلال القنب الهندي لأغراض الغذاء والصناعات الدوائية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت وزارة الداخلية المغربية إن جهودها لمكافحة الزراعة غير المشروعة لمخدر القنب الهندي، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة به بنحو 80 بالمئة.

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، عن “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من نفس العام، سريان قانون لتقنين استعمالاته.

ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.

(الأناضول)