المغرب يطلق مشروع “مخزون الإغاثة” استعدادا للكوارث

الرباط: أعلن المغرب، الأربعاء، بدء العمل بإنشاء مستودع للمخزون والإغاثة في جهة “الرباط سلا القنيطرة”، لتعزيز سرعة الاستجابة عند وقوع كوارث طبيعية أو صناعية.

ووفق وكالة الأنباء المغربية، أشرف الملك محمد السادس في بلدة عامر التابعة لمدينة سلا، على إعطاء انطلاقة المشروع الذي يحمل اسم “منصة المخزون والاحتياطات الأولية” لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وجهة الرباط سلا القنيطرة (غرب) هي واحدة من 12 جهة إدارية في المغرب، وفق التقسيم الإداري الجديد المعتمد منذ 2015.

وأوضحت الوكالة أن المنصة ستضم خياما وأغطية وأَسِرّة وأدوية ومواد غذائية، على أن تُعمم التجربة لاحقا في جميع أنحاء المملكة، من أجل مواجهة الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والمخاطر الكيماوية والصناعية والإشعاعية بشكل فوري.

وسيتم إنجاز المنصة على مساحة 20 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) خلال مدة 12 شهرا، وبميزانية إجمالية تبلغ 287.5 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار).

ويشمل المشروع إنشاء 6 مستودعات، ومهبط مروحيات، ومواقف للسيارات، ضمن منظومة لوجستية متكاملة.

كما أشار المصدر إلى خطة لاحقة لتشييد 12 منصة مماثلة في مختلف مناطق البلاد، بميزانية تقدر بنحو 7 مليارات درهم (700 مليون دولار).

ويأتي المشروع في سياق استعداد المغرب لمواجهة الكوارث، بعد أن شهد خلال السنوات الماضية أحداثا طبيعية مأساوية، أبرزها زلزال الحوز عام 2023، والسيول والفيضانات خلال 2024.

ففي 8 سبتمبر/ أيلول 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عددا من المدن، بينها الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وتارودانت، ما أدى إلى مصرع 2960 وإصابة 6125، إضافة إلى دمار مادي كبير، بحسب وزارة الداخلية.

كما شهدت البلاد خلال سبتمبر 2024 فيضانات وسيولا ناتجة عن أمطار غزيرة، أدت إلى مصرع أكثر من 18 شخصا، وتسببت بأضرار واسعة في البنية التحتية، وقطع طرق رئيسية، وانهيار أو تضرر أكثر من 1200 منزل جنوب شرقي البلاد.

(الأناضول)