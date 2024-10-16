المغرب يعتزم إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى

الرباط: أعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، الثلاثاء، اعتزام بلاده إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.

جاء ذلك في تصريح لعبد الجليل أدلى به للتلفزيون المغربي الرسمي، على هامش مؤتمر لتقديم “التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” (حكومي) انعقد الثلاثاء في الرباط.

وقال عبد الجليل: “نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن يتوفر على 100 سفينة”.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية سيتم الكشف عنها قريبا بعد اجتماعات تشاورية مع مهنيين بالقطاع العام والخاص.

ولفت إلى أن الاستراتيجية “تهدف إلى تشكيل أسطول تجاري قوي، بالإضافة إلى عمليات الصيانة وتشييد السفن”.

وتابع”: البلاد الآن تشيد سفن الصيد، ونعتزم تقوية الصناعة وطنيا، ومنافسة الدول المجاورة فيما يخص صناعة السفن التجارية والكبيرة، وعدم الاقتصار على سفن الصيد”.

ووفق تقرير حكومي، حقق قطاع صناعة السفن في المغرب أرباحا سنوية بنحو 500 مليون درهم (50 مليون دولار) بين عامي 2013 و2022، بالتركيز على عمليات الإصلاح والصيانة وبناء قوارب الصيد.

(الأناضول)