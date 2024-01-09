المغرب يعتزم إنشاء منطقة لتحويل القنب الهندي لاستعمالات طبية

الرباط: أعلن المغرب، الإثنين، أنه يعتزم إنشاء أول منطقة اقتصادية، لتحويل القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، بمدينة إساكن شمالي المملكة.

وقالت وكالة أنباء المغرب الرسمية، إن الرباط تعتزم “إنشاء منطقة اقتصادية في إساكن، على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة، لتحويل نبات القنب الهندي، من أجل استخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية، وتم تخصيص 45 مليون درهم (4.5 ملايين دولار) لإحداث هذه المنطقة”.

وأضافت أن “هذه الخطوة تأتي بمبادرة من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة، تحت إشراف عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أنها منحت 609 تراخيص للاستعمالات الطبية والصناعية إلى غاية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، عن “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من نفس العام، سريان قانون لتقنين استعمالاته.

ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.

(الأناضول)