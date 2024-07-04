المغرب يعتزم تشييد أكبر ملعب لكرة القدم في العالم

الرباط: قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إن بلاده ستشيد أكبر ملعب في العالم، استعدادا لمونديال 2030، الذي تستضيفه المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
تصريحات لقجع جاءت على هامش اجتماع في مدينة الدار البيضاء (غرب) لتقييم استعداداتها لاستضافة المونديال، ترأسه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، ونقلت تفاصيله وكالة أنباء المغرب الرسمية، الخميس.
وقال لقجع إن “الملعب الكبير الذي سيتم بناؤه في بنسليمان (غرب) بطاقة استيعابية تبلغ 115 ألف متفرج، سيكون استثنائيا بكل المقاييس، وسيكون أكبر وأفضل معلم كروي على الصعيد العالمي، وسيضيف إشعاعا آخر للإشعاع الحضاري الذي تزخر به المملكة”، دون تحديد جدول زمني لجهوزيته.
وأكد أن “هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تتبع تنفيذ المشاريع عن قرب، حسب أجندة معينة”.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن ملك المغرب محمد السادس، منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم بشكل مشترك لبلاده ولإسبانيا والبرتغال، وفق بيان الديوان الملكي.
وفي مارس/ آذار 2023 أعلن العاهل المغربي قرار بلاده الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه، بعد الفشل في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026، التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
(الأناضول)
ثم من أراد العلم و الشهادات العلمية المرموقة عليه بالهجرة للخارج و من أراد العلاج الجيد عليه بالخارج و أغلب السلع تأتينا من مصانع في الخارج يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
برافو
على الأقل قل “إن شاء الله ” يا سي لقجع؛ ومبروك عليكم مسبقا؛ واللهم اجمع في الحق وبالحق وبالإسلام بين الجزائر والمغرب،، آمين يا رب العالمين.
مجرد تفاهات وتلميع ما لا يلمع .الأولى بهذا الاموال بناء مساكن لسكان إقليم الحوز الذين يعانون فلخيام في عز ايام الصيف اما اكبر ملعب فلا فائدة ترجو منه .
من تهدمت منازلهم بفعل الزلزال توصلوا بالدعم غير المنقوص بشكل مبائر وشرعوا في تشييد منازل جديدة.
التفاهة بحسب وصفك يا اخي سوف تدر ملايين الدولارات على خزينة الدولة لتمكنها من ان تلبي حاجيات مواطنيها.
التفاهة بحسب وسفك يا اخي سوف تخلق مئات مناصب الشغل المباشر وغير المباشر.
في المغرب هناك مثل شعبي معناه ان القط الذي لا يصل للحم يدعي انه لا يصلح للاكل.