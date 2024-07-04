المغرب يعتزم تشييد أكبر ملعب لكرة القدم في العالم

الرباط: قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إن بلاده ستشيد أكبر ملعب في العالم، استعدادا لمونديال 2030، الذي تستضيفه المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

تصريحات لقجع جاءت على هامش اجتماع في مدينة الدار البيضاء (غرب) لتقييم استعداداتها لاستضافة المونديال، ترأسه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، ونقلت تفاصيله وكالة أنباء المغرب الرسمية، الخميس.

وقال لقجع إن “الملعب الكبير الذي سيتم بناؤه في بنسليمان (غرب) بطاقة استيعابية تبلغ 115 ألف متفرج، سيكون استثنائيا بكل المقاييس، وسيكون أكبر وأفضل معلم كروي على الصعيد العالمي، وسيضيف إشعاعا آخر للإشعاع الحضاري الذي تزخر به المملكة”، دون تحديد جدول زمني لجهوزيته.

وأكد أن “هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تتبع تنفيذ المشاريع عن قرب، حسب أجندة معينة”.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن ملك المغرب محمد السادس، منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم بشكل مشترك لبلاده ولإسبانيا والبرتغال، وفق بيان الديوان الملكي.

وفي مارس/ آذار 2023 أعلن العاهل المغربي قرار بلاده الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه، بعد الفشل في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026، التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

(الأناضول)