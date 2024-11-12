المغرب يعتزم تشييد مصنع لعربات القطارات

الرباط – الأناضول: قال وزير النقل المغربي، عبد الصمد قيوح، إن بلاده تعتزم تشييد مصنع لبناء عربات القطارات بتمويل من المكتب الوطني للسكك الحديدية لتلبية الطلب الداخلي والتصدير للدول الأفريقية، إضافة إلى مد سكك حديدية جديدة للقطار الفائق السرعة.
وأوضح أن بلاده «وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة».
يتضمن مد 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للقطارات فائقة السرعة، و3300 كيلومتر للخطوط الخاصة بالقطارات العادية، وذلك لربط 43 مدينة بدلاً من 23 مدينة حالياً.
ولم يحدد الوزير المغربي جدولاً زمنياً للمشروع الجديد بما في ذلك موعد البدء بإنجازه أو وقت الانتهاء من تشييده.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أطلق المغرب أول مشروع قطار فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها في قارة أفريقيا.
وأطلق المغرب على هذا القطار الرابط بين طنجة (أقصى شمال البلاد) والدار البيضاء (غرب)، اسم «البراق.
اللهم بارك ، تنمية تلو تنمية ، من صناعة السيارات (الأولى إفريقيا وعربيا) إلى صناعة أجزاء الطائرات ( الوحيدة عربيا وإفريقيا )إلى صناعة عربات القطارات وهكذا دواليك ، المغرب مر للسرعة القصوى في التنمية .
جميل.. ممتاز.. وسيكون التصدير للدول الأفريقية بداية..
وبعدها وحسب التطور لدول العالم..
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بمعنى جودة عالية بمقابل مادي ممتاز ايضا للدول..
الحمد لله على نعمة الاستقرار وعلى الرؤية المتبصرة.
جرب المغرب صناعة السيارات فكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس ان على مستوى الكم او الكيف. فدخل غمار صناعة الطيران التي نجحت بدورها وها هو المغرب يقتحم صناعة القطارات.
الاستقرار والإرادة والطموح المعقول وعدم الاكتراث باعداء النجاح من بين أهم اسباب التوفيق.
المغرب يعمل في الواقع ويترك الباقي لاصحاب العالم الموازي.
كثرة الاحلام و الوعود و في الواقع لا شيئ من هذا القبيل
هدا ما يثلج الصدر عند الاخوة المغاربة. يشتغلون في صمت بعيدا عن الشعارات الرنانة
عربات القطار والترامواي والميترو تصنعها دول الجوار منذ قرون…. صباح الخير.
إذا كانت مصانع الإنتاج هي فقط للسوق المحلية ومدعمة من طرف الدولة فلا فائدة منها لأنها غير دات مردودية ربحية