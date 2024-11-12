المغرب يعتزم تشييد مصنع لعربات القطارات

الرباط – الأناضول: قال وزير النقل المغربي، عبد الصمد قيوح، إن بلاده تعتزم تشييد مصنع لبناء عربات القطارات بتمويل من المكتب الوطني للسكك الحديدية لتلبية الطلب الداخلي والتصدير للدول الأفريقية، إضافة إلى مد سكك حديدية جديدة للقطار الفائق السرعة.

وأوضح أن بلاده «وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة».

يتضمن مد 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للقطارات فائقة السرعة، و3300 كيلومتر للخطوط الخاصة بالقطارات العادية، وذلك لربط 43 مدينة بدلاً من 23 مدينة حالياً.

ولم يحدد الوزير المغربي جدولاً زمنياً للمشروع الجديد بما في ذلك موعد البدء بإنجازه أو وقت الانتهاء من تشييده.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أطلق المغرب أول مشروع قطار فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها في قارة أفريقيا.

وأطلق المغرب على هذا القطار الرابط بين طنجة (أقصى شمال البلاد) والدار البيضاء (غرب)، اسم «البراق.