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المغرب يعتزم تشييد مصنع لعربات القطارات

12 - نوفمبر - 2024

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 الرباط – الأناضول: قال وزير النقل المغربي، عبد الصمد قيوح، إن بلاده تعتزم تشييد مصنع لبناء عربات القطارات بتمويل من المكتب الوطني للسكك الحديدية لتلبية الطلب الداخلي والتصدير للدول الأفريقية، إضافة إلى مد سكك حديدية جديدة للقطار الفائق السرعة.
وأوضح أن بلاده «وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة».
يتضمن مد 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للقطارات فائقة السرعة، و3300 كيلومتر للخطوط الخاصة بالقطارات العادية، وذلك لربط 43 مدينة بدلاً من 23 مدينة حالياً.
ولم يحدد الوزير المغربي جدولاً زمنياً للمشروع الجديد بما في ذلك موعد البدء بإنجازه أو وقت الانتهاء من تشييده.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أطلق المغرب أول مشروع قطار فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها في قارة أفريقيا.
وأطلق المغرب على هذا القطار الرابط بين طنجة (أقصى شمال البلاد) والدار البيضاء (غرب)، اسم «البراق.

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  1. يقول كريم المغربي:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 8:24 م

    اللهم بارك ، تنمية تلو تنمية ، من صناعة السيارات (الأولى إفريقيا وعربيا) إلى صناعة أجزاء الطائرات ( الوحيدة عربيا وإفريقيا )إلى صناعة عربات القطارات وهكذا دواليك ، المغرب مر للسرعة القصوى في التنمية .

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  2. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 8:41 م

    جميل.. ممتاز.. وسيكون التصدير للدول الأفريقية بداية..
    وبعدها وحسب التطور لدول العالم..
    .
    بمعنى جودة عالية بمقابل مادي ممتاز ايضا للدول..

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  3. يقول ملاحظ...:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 9:35 م

    الحمد لله على نعمة الاستقرار وعلى الرؤية المتبصرة.
    جرب المغرب صناعة السيارات فكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس ان على مستوى الكم او الكيف. فدخل غمار صناعة الطيران التي نجحت بدورها وها هو المغرب يقتحم صناعة القطارات.
    الاستقرار والإرادة والطموح المعقول وعدم الاكتراث باعداء النجاح من بين أهم اسباب التوفيق.
    المغرب يعمل في الواقع ويترك الباقي لاصحاب العالم الموازي.

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  4. يقول عبد الوهاب:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 5:53 ص

    كثرة الاحلام و الوعود و في الواقع لا شيئ من هذا القبيل

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  5. يقول عبد القادر:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 7:26 ص

    هدا ما يثلج الصدر عند الاخوة المغاربة. يشتغلون في صمت بعيدا عن الشعارات الرنانة

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  6. يقول محمد الجزائري:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 8:39 ص

    عربات القطار والترامواي والميترو تصنعها دول الجوار منذ قرون…. صباح الخير.

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    1. يقول abdel:
      نوفمبر 13, 2024 الساعة 1:57 م

      إذا كانت مصانع الإنتاج هي فقط للسوق المحلية ومدعمة من طرف الدولة فلا فائدة منها لأنها غير دات مردودية ربحية

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