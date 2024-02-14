المغرب يعلن إجلاء 289 مواطنا من قطاع غزة على أربع دفعات

الرباط: أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الأربعاء، أنها أجلت على أربع دفعات 289 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم إجلاء 289 شخصا من أفراد الجالية المغربية المقيمين بغزة بالتنسيق مع سفارتي المملكة المغربية بكل من رام الله (وسط الضفة الغربية) والقاهرة، وذلك بعد موافقة السلطات المصرية والإسرائيلية لتسهيل عملية مغادرة القطاع”.

وأوضح أن عملية الإجلاء “تمت على أربع دفعات ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى غاية يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وأشار البيان إلى أن “سفارة المملكة برام الله تقوم بالتواصل المستمر مع المواطنين المغاربة الذين لا زالوا عالقين بالقطاع (لم يذكر عددهم) لإجلائهم، رغم الصعوبات والظروف المتأزمة جراء الحرب.

ولفت البيان، إلى “عدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف حاملي الجنسية المغربية، في حين سجلت إصابة واحدة بليغة تم نقلها إلى مصر قصد استكمال العلاج وتلقي العناية اللازمة”.

وذكر أن الوزارة “تتابع وضعية أفراد الجالية المغربية المقيمة بفلسطين منذ الهجوم على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وبالخصوص، حالة المواطنين المغاربة العالقين بغزة، والتي تشهد قصفا عنيفا خلف دمارا شاملا للبنية التحتية وعددا كبيرا من الشهداء والمصابين والنازحين في ظل وضع إنساني ومعيشي متأزم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء 28 ألفا و 576 شهيدا و68 ألفا و291 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

(الأناضول)