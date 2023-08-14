المغرب يعلن إخماد 60 في المئة من حرائق “مغراوة”

الرباط: أعلن مسؤول مغربي، الإثنين، أن سلطات البلاد استطاعت إخماد 60 في المئة من حرائق غابة مغراوة قرب مدينة تازة شرقي البلاد.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمدينة تازة، مراد الصفدي، لموقع “SNRTnews” (حكومي)، إن السلطات تمكنت من إخماد 60 في المئة من حرائق غابة مغراوة، والتدخلات مازالت مستمرة لإخماد وتطويق الحريق.

وأضاف أن “الحريق أتى على أصناف متنوعة من الأعشاب والأشجار”.

ولفت الصفدي إلى أن المساحة المتضررة لغاية اليوم الإثنين، وصلت إلى حوالي 600 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وأوضح أن الأجواء السائدة صبيحة اليوم مستقرة ولا توجد رياح، وأن ألسنة اللهب لم تعد تنتشر، غير أن نسبة التحكم في الحريق وصلت إلى 60 في المئة.

وأبرز أنه تم إخلاء نحو 41 أسرة، لإبعادها عن الخطر، في 3 دواوير (قرى) بالمنطقة، مؤكدا أنه لا توجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب (حكومية)، عبد الرحيم هومي، أن عدد الحرائق المسجلة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى تاريخ 24 يوليو 2023، بلغ 222 حريقا.

وذكر هومي، في عرض قدمه آنذاك أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن تلك الحرائق اجتاحت 3900 هكتار، 54 في المئة منها عبارة عن أعشاب ثانوية.

ويتعرض المغرب سنويا لحرائق في الغابات التي تغطي 12 في المئة من مساحته، وشهد نحو 500 حريق في 2022، اجتاحت أكثر من 22 ألف هكتار.

(الأناضول)