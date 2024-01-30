المغرب يعلن تفكيك “شبكة إرهابية” يشتبه في تجنيدها مقاتلين لتنظيم “الدولة”

الرباط: أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك “شبكة إرهابية” مكونة من 4 عناصر تنشط في 4 مدن بالمملكة، يشتبه في “تجنيدها لمقاتلين” من أجل الالتحاق بفرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

جاء ذلك بحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع لوزارة الداخلية)، نشرته وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقال البيان إنه “في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) الحالي، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 4 عناصر تتراوح أعمارها ما بين 35 و40 سنة، بكل من مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال (شمال) وانزكان (وسط)”.

وأضاف أن العناصر “تنشط في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم داعش، بمنطقة الساحل جنوب الصحراء”.

واعتبر البيان أن “التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء، في أفق تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة”.

وأشار إلى أن عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم أسفرت عن “حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية”.

ووفقا للبيان، تم التحفظ على المشتبه بهم، على أن يتم تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيقات.

وبين حين وآخر، يعلن المغرب تفكيك “خلايا إرهابية”، ويقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية ما بين 2003 و2023.

(الأناضول)