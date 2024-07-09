المغرب يعلن عن 60 رياضيا يشاركون في أولمبياد باريس 2024

الرباط: أعلن المغرب، الثلاثاء، عن قائمة بـ 60 رياضيا مشاركا في أولمبياد باريس 2024.

وقالت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية (حكومية)، في بيان، إن “لائحة تضم 60 رياضيا سيمثلون المملكة في باريس للدفاع عن الألوان الوطنية في 19 رياضة”.

ومن أهم الرياضات التي سيشارك فيها المغرب: ألعاب القوى وكرة القدم والملاكمة.

ويراهن المغرب على بطله الأولمبي سفيان البقالي حامل لقب الدورة الماضية في سباق 3000 متر موانع، وفاطمة الزهراء كردادي أول مغربية وعربية تفوز بميدالية برونزية بسباق الماراثون ضمن منافسات بطولة العالم بالعاصمة المجرية بودابست.

كما يراهن المغرب على منتخب كرة القدم الذي يضم محترفين بارزين مثل أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان.

ومن الرياضات التي يشارك فيها المغرب بباريس، ألعاب التجديف والكرة الطائرة الشاطئية والملاكمة والدراجات والغولف والجودو والمصارعة والسباحة والفروسية وكرة القدم.

وينطلق أولمبياد بباريس في 26 يوليو/ تموز الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس/ آب المقبل.

(الأناضول)