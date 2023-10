المغرب يعين مديرة الأخبار السابقة في القناة الثانية سفيرة له في فرنسا- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: بعدما ظل المنصب شاغرا منذ شباط/ فبراير المنصرم، بسبب الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، أعلن اليوم الخميس في المغرب عن تعيين الإعلامية سميرة سيطايل سفيرة في فرنسا.

وجاء هذا التعيين خلال مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، حيث جرى تعيين سفراء آخرين في الإمارات والأردن ومصر والصين والولايات المتحدة.

Et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a nommé de nouveaux ambassadeurs.

