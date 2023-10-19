المغرب يعين مديرة الأخبار السابقة في القناة الثانية سفيرة له في فرنسا- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: بعدما ظل المنصب شاغرا منذ شباط/ فبراير المنصرم، بسبب الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، أعلن اليوم الخميس في المغرب عن تعيين الإعلامية سميرة سيطايل سفيرة في فرنسا.

وجاء هذا التعيين خلال مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، حيث جرى تعيين سفراء آخرين في الإمارات والأردن ومصر والصين والولايات المتحدة.

Et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a nommé de nouveaux ambassadeurs. — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) October 19, 2023

وسميرة سيطايل (59 عامًا) مولودة في فرنسا، وتولت إدارة الأخبار في القناة الثانية المغربية، كما قدمت عددا من البرامج الحوارية، وعرفت بقربها من مراكز القرار في الرباط. وابتعدت من الفضاء الإعلامي المغربي في إطار “المغادرة الطوعية” للقناة الثانية بداية عام 2020، حيث التحقت بمؤسسة خاصة للتواصل في أوروبا.

وظهرت منذ أكثر من شهر في برنامج حواري على قناة فرنسية تردّ بقوة على ادّعاءات بكون المغرب رفض المساعدات الفرنسية لضحايا زلزال “الحوز” الذي ضرب مناطق قريبة من مراكش يوم 8 أيلول/ سبتمبر، مشيرة إلى أنه لم يطلب ذلك من فرنسا، وأنه استجاب للعروض المقدمة في هذا الصدد بناء على احتياجات المنطقة المنكوبة.