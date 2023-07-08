المغرب يفوز على مصر ويتوج بلقب أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً

الرباط: توج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا، لأقل من 23 عاماً، لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره المصري 2/ 1، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة 37.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/ 1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.

وكان المنتخب المصري قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد محمود صابر في الدقيقة 17.

وفاز المنتخب المغربي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حلّ وصيفاً في نسخة عام 2011، كما أنه سيشارك في أولمبياد باريس كممثل عن أفريقيا إلى جانب مصر ومالي.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب المغربي، الذي حاول استغلال عامل الجماهير من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك منتخب مصر، الذي اتسم أداءه بالتنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة العاشرة نجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمود صابر الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس المغربي.

ولم تدم فرحة المنتخب المصري بالتقدم طويلاً، حيث تعرض صابر للطرد في الدقيقة 17، بعد تدخل قوي على عبد الصمد الزلزولي، لاعب المنتخب المغربي، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الدقيقة 38 سجل المنتخب المغربي هدف التعادل عن طريق يانيس بكراوي، الذي تلقى كرة عرضية من بلال الخنوس، داخل منطقة الجزاء، ليوجهها في شباك حمزة علاء حارس المنتخب المصري.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1/ 1

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخبان محاولاتهما من أجل تسجيل هدف ثان، واتسمت الدقائق العشر الأولى بوجود محاولات عدة لشن هجمات، لكن ذلك لم يؤثر على النتيجة.

ومع مرور الوقت، واصل كلا الفريقين محاولاتهما، من أجل تسجيل هدف ثان، لكن حارسا المرمى، علاء بلعروش في المغرب، وحمزة علاء في مصر، نجحا في إبعاد الخطورة في كل المحاولات.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1/ 1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، تواصلت المحاولات المتبادلة بين الفريقين من دون أي جديد، ولم تسفر تلك المحاولات عن تسجيل هدف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الأول، سجل المنتخب المغربي الهدف الثاني عن طريق أسامة ترغالين، الذي تلقى تمريرة من عبد الصمد الزلزولي خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية سكنت شباك حمزة علاء.

وفي الشوط الإضافي الثاني، لم تتغير الأمور كثيراً، وحاول المنتخب المصري تعديل النتيجة، لكن دون جدوى، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المغرب 2/ 1 ونجاحها في الفوز باللقب.

(د ب أ)