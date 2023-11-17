المغرب ينظم 47 تمرينا عسكريا مشتركا خلال 2023

الرباط: أعلنت وزارة الدفاع المغربية أنها نظمت 47 تمرينا عسكريا مع العديد من الدول خلال سنة 2023، بهدف رفع الجاهزية والأداء وتطوير القدرات الميدانية.

وأضاف الوزارة في تقرير أنها “قامت بالعديد من التمارين العسكرية المشتركة بهدف توطيد الروابط الثنائية ورفع الجاهزية والأداء وتطوير القدرات الميدانية وإثراء التجارب والخبرات”.

وشاركت القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، وفق التقرير، في تمارين عسكرية متعددة مع فرنسا من خلال تمرين جوي متنقل “تافيلالت”(جنوب شرق)، ومع إسبانيا من خلال تبادل أقسام الهندسة في إطار برنامج تدبير الكوارث، ومع بلجيكا عبر التدريب على القفز المظلي من ارتفاع عالي حول تقنيات التسلل، ومع المملكة المتحدة من خلال تمرين الصحراء وجبل طارق(شمتا) ومع باكستان في إطار تمارين مشتركة ثنائية للقوات الخاصة.

كما تم تنظيم الدورة 19 للتمرين المشترك متعدد الجنسيات الأسد الإفريقي 2023 ما بين 5 و16 يونيو بعدة مدن، بمشاركة 40 دولة، وحلف الشمال الأطلسي والاتحاد الإفريقي.

ولفت التقرير إلى أن 1869 ضابطا وضابط صف أجنبي استفادوا من التكوين العسكري في المغرب خلال 2023.

وأضاف أن التكوين العسكري يكتسي أهمية بالغة في تعزيز علاقات التعاون التي تربط القوات المسلحة الملكية ببعض الدول خاصة الدول الإفريقية، إذ تستقبل المدارس ومراكز التكوين العسكري بالبلاد كل سنة متدربين أجانب من مختلف الرتب.

(الأناضول)