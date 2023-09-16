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المغرب ينفي برمجة زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون- (فيديو)

منذ 6 دقائق

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الرباط ـ “القدس العربي”:

أفاد مصدر حكومي رسمي مغربي بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب “ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة”.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل محمد السادس.

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن استغرابه لكون السيدة كولونا اتخذت “هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

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