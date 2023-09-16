المغرب ينفي برمجة زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون- (فيديو)

الرباط ـ “القدس العربي”:

أفاد مصدر حكومي رسمي مغربي بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب “ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة”.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل محمد السادس.

🔴Maroc

🗣️"Il y a quelque chose d'indécent à porter des jugements sur les choix faits par le Maroc et de lier ça à des considérations diplomatiques,… c'était inutile et blessant pour les deux pays", regrette la ministre des Affaires étrangères @MinColonna.

📺@DariusRochebin pic.twitter.com/hN59LYXKFn — LCI (@LCI) September 15, 2023

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن استغرابه لكون السيدة كولونا اتخذت “هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.