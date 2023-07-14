اقتصاد | طاقة

المغرب يوقع عقدا مع “شيل” لتزويده بالغاز الطبيعي المسال

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

الرباط: وقع المغرب مع شركة “شيل” الدولية عقدا لتزويده بنصف مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاما.

وقالت وزارة الانتقال الطاقي المغربية في بيان، الجمعة، إن “المكتب الوطني للكهرباء والماء (حكومي) وقع مع شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العقد”.

ووفق البيان، “سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”.

وأضاف: “بعد ذلك سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية”.

وأوضح أن المغرب “يهدف إلى إزالة الكربون في عدة قطاعات، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في الطاقات المعتمدة في البلاد، لذلك يستلزم الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون”.

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد البلاد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. الطاقة الشمسية تتجاوز النفط في استثمارات 2023
25 - مايو - 2023
من رحم الأزمات.. لبناني يبتكر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية- (صور)
7 - مارس - 2023
السعودية تستثمر ربع تريليون دولار في الطاقة المتجددة 
7 - فبراير - 2023
كيف سرّعت النزاعات العربية انتشار استخدام الطاقة الشمسية؟ 
3 - يناير - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية