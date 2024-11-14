الرباط – الأناضول: وقع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية «غوشن هاي تيك» على مذكرة تفاهم لتصنيع بطاريات الليثيوم المخصصة للسيارات الكهربائية.
جاء ذلك في بيان لـ»صندوق الإيداع والتدبير» الحكومي أوضح فيه أن البطاريات سيتم تصنيعها في مصنع قيد التشييد في مدينة القنيطرة (غرب).
وستكون تكلفة المرحلة الأولى للمشروع 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ومن المنتظر أن يخلق 2300 فرصة عمل.
ووفق البيان، فإن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الحكومة والمجموعة الصينية الأوروبية، الموقعة في يونيو/حزيران الماضي.
وساهمت بطاريات الليثيوم في الثورة التكنولوجية، عبر سرعة الشحن واستعمالها في الحواسيب والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية (يطلق عليها بطاريات الليثيون أيون)، فضلا عن وزنها الخفيف، واستعمالاتها المتعددة.
وفي غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول الإفريقية المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنوياً، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات.
وفي يونيو/حزيران 2020، أعلنت الشركة الفرنسية «ستروين» تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة المغربية.
وكشف المغرب في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محلياً.
وفي سبتمبر/أيلول 2021 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة «رينو» في مصنع طنجة (شمال).
المغرب والحمد لله يعمل على تنويع الاقتصاد والرقي به للاعتماد على صناعات استراتيجية ويترك الشعارات للعالم الموازي.
البراغماتية لدى المغاربة وشركائهم هي الحل، فها نحن نجد دول أوروبية تستثمر في المغرب الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت نجد خصمها اللذوذ وهو الصين التي تستتمر في المغرب بالإضافة للهند وعدد من الدول التي لا تحسب على الاقتصاد الغربي.
اللهم زد وبارك لإخواننا المغاربة شعب يعمل بجد أصبح المغرب أول بلد عربي إفريقي شرق أوسطي منتج للسيارات في العالم ودائما بدون بهرجة
ليس منتج. بل مجمع .
للمعلق العربي الهندي الذي قال ليس منتج بل مجمع ، هل قرأت المقال أم تقرأ فقط التعاليق ؟؟
جاء في المقال المغرب يوقع مع شركة صينية مذكرة تفاهم لتصنيع بطاريات ليثيوم للسيارات الكهربائية، بمعنى المغرب يصنع وهناك عشرات الآلاف من الشركات الرائدة في مجال التصنيع مغربية
الصين تعلم قدرات المغرب في هاد المجان و الحمد لله العالم يعلم المغربي الدي له الفضل في بطاريات الهواتف و الحاسوبات و بطاريات السيارات .نسيت اسمه المخترع المغربي . اما بعض الجيران فعلاقتهم مع الصين او روسيا او الغرب الا اموالهم لو لم تكن الغاز لكانوا في خبر كان .الحمدلله المغرب ينوع اقتصاده و من هاد المنبر اطلب من المغرب يتحرك بسرعة لتصنيع اسلحته و الاهم الا يكون علنا و فليتركه مستورا ليوم ما و الفاهم يفهم و انا متأكد ان المغرب الان في هده اللحظة له أسلحة تتفوق على أسلحة جيرانه
تعقيبا على ما قال الأخ وجدي مشكورا فرشيد اليزمي عالم ومخترع مغربي، ولد عام 1953. يلقب بـ”أبي البطارية” لأنه أول من اخترع “أنود الغرافيت” لتطوير بطاريات الليثيوم القابلة للشحن، كما ابتكر تقنية تمكّن من شحن بطاريات الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية في مدة قياسية ، والحمد لله المغرب مخترع وليس فقط مصنع ، وانتقلنا لصناعة السيارات الكهربائية , في الوقت الذي لازال البعض يستورد حتى عجلات السيارات و الشاحنات التي أصبحت مفقودة في البلد