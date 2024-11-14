المغرب يوقع مع شركة صينية مذكرة تفاهم لتصنيع بطاريات ليثيوم للسيارات الكهربائية

الرباط – الأناضول: وقع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية «غوشن هاي تيك» على مذكرة تفاهم لتصنيع بطاريات الليثيوم المخصصة للسيارات الكهربائية.

جاء ذلك في بيان لـ»صندوق الإيداع والتدبير» الحكومي أوضح فيه أن البطاريات سيتم تصنيعها في مصنع قيد التشييد في مدينة القنيطرة (غرب).

وستكون تكلفة المرحلة الأولى للمشروع 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ومن المنتظر أن يخلق 2300 فرصة عمل.

ووفق البيان، فإن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الحكومة والمجموعة الصينية الأوروبية، الموقعة في يونيو/حزيران الماضي.

وساهمت بطاريات الليثيوم في الثورة التكنولوجية، عبر سرعة الشحن واستعمالها في الحواسيب والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية (يطلق عليها بطاريات الليثيون أيون)، فضلا عن وزنها الخفيف، واستعمالاتها المتعددة.

وفي غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول الإفريقية المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنوياً، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات.

وفي يونيو/حزيران 2020، أعلنت الشركة الفرنسية «ستروين» تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة المغربية.

وكشف المغرب في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محلياً.

وفي سبتمبر/أيلول 2021 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة «رينو» في مصنع طنجة (شمال).