المغرب يُسرِّع الجهود لتأمين حاجته من الطاقة من المصادر المتجددة

■الرباط – الأناضول: يسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 في المئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل المغرب على ضخ المزيد من الاستثمارات في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بفضل ما لديه من فائض في في القدرة التوليدية للكهرباء حيث يعتير أحد أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.

وقالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب أن المواد البترولية شكلت 53.7 في المئة من استهلاك الطاقة في المغرب خلال 2022.

وبحسب الإحصاءات الرسمية للوزارة، فإن نسبة استخدام الفحم بلغت 35.3 في المئة خلال 2022 من إجمالي مزيج الطاقة المستهلك في البلاد.

بينما تشكل طاقة الرياح 6.3 في المئة، والطاقة الشمسية 1.7 في المئة، والكهرباء المتبادلة 1.6 في المئة، والغاز الطبيعي 0.9 في المئة، بحسب البيانات الرسمية.

ويطمح المغرب لزيادة استثماراته في قطاع الطاقة، من أجل تأمين احتياجاته خلال الفترة المقبلة، والزيادة تدريجيا من نسبة الاكتفاء الذاتي، خاصة الطاقات المتجددة.

وشهدت الطاقة الكهربائية تزايداً مستمرا في الاستهلاك، حيث وصل إلى 42 ألفا و317 ميغاواط خلال 2022. وارتفع حجم الطاقة المتجددة من 3343 ميغاواط/ساعة سنة 2009 إلى 7487 ميغاواط /ساعة سنة 2022، وباتت تمثل 18 في المئة من الاستهلاك في 2022.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الشهر الماضي أن البلاد ستضاعف استثمارات الطاقة المتجددة 3 مرات، إلى 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2023 و2027.

وأضافت «ستنتقل الاستثمارات في الطاقات المتجددة من حوالي 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) في السنة بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027».

وأضافت «تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط سنوياً خلال الفترة 2023- 2027 عوض 0.16 غيغاواط سنوياً خلال الفترة 2009- 2022».

وأوضحت أنه تم خلال الأشهر الـ12 الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة، بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد».

واعتمد المغرب منذ عام 2009، إستراتيجية طاقة وطنية ترتكز على «تطوير الطاقات المتجددة» و»النجاعة الطاقية» و»الاندماج الجهوي».

يعمل المغرب على تقوية التعاون في مجال الطاقة؛ وفي هذا الإطار، وقع البلد عددا من الاتفاقيات مع دول وشركات أخرى.

واليوم يوجد ربط كهربائي ما بين المغرب وكل من إسبانيا والبرتغال والجزائر.

ويبلغ الربط مع إسبانيا 900 ميغاواط، مع توقيع اتفاقية للرفع من نسبته إلى 1550 ميغاواط، ومع الجزائر (منذ 1988) يبلغ 1200 ميغاواط، ومع البرتغال في طور الإنجاز والذي سيبلغ 1000 ميغاواط.

كما يراهن المغرب على الاستثمارات لإنجاز قدرات تخزينية إضافية مشتقات الوقود، حيث تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز 80 مليون دولار.

هذا الاستثمار، سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوماً من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز، واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف القطاع الخاص نهاية 2023، والذي سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب.

ولا يزال المغرب يراهن على خط أنابيب الغاز الذي يمتد من نجيريا. وتم الاتفاق على المشروع مع المغرب عام 2016، ويعبر الأنبوب قبل أن يصل إلى أوروبا، 13 دولة في غرب أفريقيا.