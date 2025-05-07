المغرب يُطلق برنامجاً اقتصادياً لزيادة الصادرات 8,4 مليار دولار

الرباط – الأناضول: أعلنت الحكومة المغربية إطلاق برنامج جديد لدعم التجارة الخارجية بين عامي 2025 و2027 يهدف إلى إنشاء شركات تصدير جديدة وتحقيق 8.4 مليار دولار إضافية في مجال الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع في الرباط أمس الأول لدراسة «خريطة طريق التجارة الخارجية»، وفق بيان للحكومة.

ولفت البيان إلى أن «البرنامج يهدف لجعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني».

وقدم عمر حجيرة، كاتب (وزير) الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خريطة الطريق المذكورة والتي «ترتكز على 3 أهداف استراتيجية».

وتتمثل هذا الأهداف في «إحداث حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم (8.4 مليار دولار) إضافية في مجال الصادرات».

وتضم خريطة طريق الجديدة، وفق البيان «6 محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني».

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 455 مليار درهم (45.5 مليار دولار) العام الماضي بارتفاع 5.8 في المئة مقارنة بعام 2023.