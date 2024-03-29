المغرب.. 100 مظاهرة تضامنية مع غزة- (فيديوهات)

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أنها نظمت، الجمعة، 100 مظاهرة في 52 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت الهيئة في بيان “أكثر من 100 مظاهرة تم تنظيمها الجمعة، في 52 مدينة دعما لغزة التي تقدم صورا مشرفة في الصمود والكفاح”.

ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات التي شارك فيها آلاف المغاربة، طنجة وتطوان وبني ملال وشفشاون (شمال)، والدار البيضاء وأكادير (غرب).

وبحسب البيان، “رفع المشاركون في المظاهرات التي عمت مختلف جهات المغرب شعارات ولافتات تعبر عن تواصل الدعم المغربي اللامشروط للشعب الفلسطيني ومعركة طوفان الأقصى”.

وعبرت مجموع الكلمات التي ألقيت، وفق البيان، عن “رفض المغاربة للجرائم الإسرائيلية وتضامنهم مع سكان غزة، الذين باتوا يعيشون أوضاعا مأساوية ومزرية في ظل الحصار والتقتيل والتجويع”.

ولفت البيان، إلى أن ” المشاركين، الذين خرجوا للأسبوع 25 على التوالي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، عبروا عن استنكارهم لحرب الإبادة ومحاولات التهجير القسري، وعن شجبهم للصمت والتواطؤ الدولي والخذلان العربي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)