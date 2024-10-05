سياسة | عربي | المغرب العربي

المغرب.. 100 مظاهرة تنديدا بعدوان إسرائيل على فلسطين ولبنان- (تدوينة)

5 - أكتوبر - 2024

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الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت، الجمعة، أكثر من 100 مظاهرة بمناسبة الذكرى الأولى للإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن” الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 100 مظاهرة داعمة لغزة والضفة الغربية ولبنان في إطار فعاليات جمعة طوفان الأقصى 52 “، تحت شعار: “وفاء للدماء النازفة في فلسطين ولبنان”، وذلك بـ58 مدينة مغربية.

وأشار البيان إلى أن ” المتظاهرين جددوا رفضهم للمجازر المرتكبة في حق المدنيين بفلسطين ولبنان، مستنكرين الصمت الدولي والتخاذل العربي الرسمي تجاه الآلاف من الشهداء والمهجرين”.

ورفع المشاركون، وفق البيان، “شعارات تندد بسياسة الاغتيالات الإسرائيلية في حق رموز المقاومة، وأخرى تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع الكيان المحتل”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر، حتى مساء الخميس، عما لا يقل عن 1156 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 3191 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وتطالب الفصائل في لبنان التي بدأت مواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق في قطاع غزة منذ السابع من ذات الشهر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول سعيد السعيدي:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 9:24 ص

    اليمن و المغرب اكثر الشعوب العربية تظاهرا انتصارا لفلسطين. فرغم التطبيع يخرج المغاربة للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في فلسطينيين. مواقف الحكام معروفة، بين التطبيع و مقاومة المنابر و الخطابات، لكن الشعوب مما تخاف، لماذا لا تخرج للتعبير عن تضامنها مع فلسطين و لبنان.

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  2. يقول جيلالي:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 9:35 ص

    الشعوب في واد و الحكام في واد

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    1. يقول جم:
      أكتوبر 5, 2024 الساعة 5:19 م

      بلى الشعوب و الحكام في نفس الواد يهيمون

  3. يقول Ali:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 10:42 ص

    مظاهرات و وقفات تضامنية في جميع دول المغرب العربي الا الجزائر. لماذا و هل من جواب . شكرا

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    1. يقول مندولينا:
      أكتوبر 5, 2024 الساعة 4:08 م

      جيشهم على اعتاب غزة

  4. يقول محمد تيزي:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 11:18 ص

    كل هاته المظاهرات و العلاقات بين البلدين تزداد قوة ومتانة !

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  5. يقول علوان:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 11:20 ص

    هده الجمعية لها القدرة على احصاء عدد المظاهرات ولكن ليس لها القدرة لا لقول عدد المتظاهرين ومن هم والى اي تيارات ينتمون هؤلاء فارغي شغل

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    1. يقول حسن:
      أكتوبر 5, 2024 الساعة 6:26 م

      وماذا عن فارغي الشغل في ديرتكم وهم بالملايين لماذا لا يستغلون وقت فراغهم في دعم القضية خصوصا في ظل اتخاذ دولتك من قضية فلسطين قضيتها الاولى ؟
      رايك هذا لا يبخس دعم الشعب الشعب المغربي لفلسطين ولكنه وصمة عار سيسجلها التاريخ ضدكم

  6. يقول متتبع حر:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 12:26 م

    رغم التطبيع الحمد لله للمغاربة حرية التظاهر ضد الابادة في غزة ولبنان.داةك اضعف الإيمان…كما طالب أطباء مغاربة بالدهاب الى غزة ولبنان لمساعدة الجرحى…..هنا اقف عند غير المطبعين .للاسف ممنوعون من اضعف الإيمان……ويكتفون بإحصاء القتلى والدمار
    خلاصة…اصبحت ورقة فلسطين شفافة

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    1. يقول ريف:
      أكتوبر 5, 2024 الساعة 4:49 م

      المغرب الرسمي يدعم الكيان بكل شيء، ويتركون بعض الناس الطيبين لتنفيس علي انفسهم

  7. يقول مراد السيقلي:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 2:31 م

    إفطعو العلاقات مع الكيان الصهيونى وطرد سفير الكيان ثم تظاهرو

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  8. يقول Labraoui:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 3:58 م

    كلنا نعرف مسرحية الشرطي الطيب و الشرطي الشرير، ماجدوى المضاهارات ؟
    انا كجزائري و معارض للنضام القائم، ليس لدي ادنى شك بان النضام الجزائري يعمل في العلن (الأمم المتحدة، عدم التطبيع) و الخفاء لمساعدة المقاومة. في المغرب حتى بعض علماء الدين فرحوا لاستشهاد حسن نصر الله. لا يوجد جزائري واحد يتفوه بكلمة واحدة تدين المقاومة. من فضلك لا تقارن بين الجزائر و المغرب ، مع كل احترماتي للمغاربة الاحرار . و شكرا

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  9. يقول مخمد اشيشي:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 4:27 م

    اتحداكم ان تتظاهروا مقابل سفارة الكيان..شيش

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  10. يقول ابن المهدية:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 7:18 م

    لا تفيد المظاهرات إدا كانت الحكومة مطبعة مع الكيان

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