المغرب.. 11 مليار دولار تحويلات المغتربين في 2024

الرباط: قال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة عن 2023.
ووفق تقرير للمكتب (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج) السبت، بلغت تحويلات المغتربين المغاربة “نحو 117.7 مليار درهم خلال 2024، مرتفعة من 115.2مليار درهم (11.5 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه”.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت بنسبة 24.7 بالمئة خلال 2024، مقارنة بعام 2023.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 43.1 مليار درهم (4.3 مليارات دولار) خلال 2024، مرتفعة من 34.6 مليارات درهم (3.4 مليارات دولار) في 2023، وفق التقرير.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية.
(الأناضول)
هذا هو المؤشر الحقيقي على مدى وطنية و علاقة المواطن المهاجر ببلده الأصلي: أكثر من ١١ مليار دولار تحويلات في حين أن هذا العدد يقارب في الجزائر فقط2 مليار دولار !!!!الارتباط بالوطن ليس هو رفع العلم الوطني في كل شاذة و فاذة في سياق و غير سياق أو التحريض على القتل و التهديد للمعارضين في دول المهجر بل بهذه النوع من المؤشرات الاي تعكس قوة التضامن الأسري للمغاربة…ناهيك عن عدد iمليون مهاجر مغربي يزور وطنه المغرب سنويا و عائدات ذلك يقرب 6 مليار دولار سنويا. الحمد لله على نعمة المغرب العريق و المتواضع…و مع هذا و ذاك نقول ظوما أننا لسنا بقوة اقليمية و لا قوة ضاربة..بل علينا العمل و المثابرة للتخفيف من العديد من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.
رجاء تصحيح: “ناهيك عن عدد أكثر من 8 مليون مهاجر مغربي يزور المغرب سنويا”
حق الرد
جريده القدس العربي كتبت في 2016 علي عصابات المخدرات و تبييض الأموال في اروبا وافريقيا الي دول الخاليج وتنتهي بي دار البيضاء ، وكتبت ان الصحافه الاروبيه كشفت هدا الملف من القضاه ومحققين اروبيين قدموا توضيحات في ندوات صحافيه ، وحتي جريده bild-Zeitung كتبت علي المافيا المغربيه Marco Mafia وكيف تتم عمليات تبيض الاموال
اخي العزيز أعيش في اروبا واعررف البنك الشعبي موءسسه بنكيه عريقه في المغرب تتميز بتاريخها الطويل في خدمه المغتربين ويعود نشاطها الي الستينات من القرن الماضي حكم عليها بإغلاق وكالاتها في إسبانيا وبلجيكا وهولندا بسبب غسيل أموال المخدرات
كلام غير صحيح على الاطلاق.. الابناك المغربية تحضى
باحترام كبير .. هناك فساد وجريمة في بعض الوحدات.. التي اغلقت .. وهي قليلة ..
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في المانيا وحدات البنك الشعبي مفتوحة..
زيادة على الابناك الاخرى…
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واليك وحدة من سلسلة البنك الشغبي
في فراكفورت متواجدة … ويمكنك البحث عنها
غي النت… او في غوغل ماب.. ها هو عنوانها البريدي..
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kaiserstraße 37 60329 frankfurt am main bank
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كانت هناك فعلا عمليات مشبوهة ليست على مستوى
المؤسسة.. بل على مستوى بعض الفروع للاسف.
الشجع.. .
والقانون قد اخذ مجراه وهذا شيئ جيد.. كي
لا تتكرر الامور … اعمال القانون يتم ضد افرع البنوك
حتى في المغرب..
تتمة..
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عادة جريدة بيلد تسايتونغ تجعل من الحبة قبة…
مؤخرا كتبت ان الطبيب السعودي الدي دهس
بعض الناس في سوق كريسميس من داعش
او ما شابه… فطلع معادي للاسلام اصلا..
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جمهور الجريدة يشبه جمهور جرائد شعبوية اوروبية..
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الجريدة لا تعد مصدرا موثوق به.. وهذا معروف..
اي مغترب مغربي عند عودته الى وطنه لقضاء العطلة الصيفية مفروض عليه ان يودع كمية من مدخراته في البنك.
لا صحة لما تقول. الدولة المغربية لا تفرض على المواطنين سواء كانوا في الداخل أو الخارج إيداع أمواله في البنك. التطور العام للمجتمعات يحتم على الناس التوفر على حسابات بنكية… و للتذكير لكل مواطن مغربي متوجه للخارج الحق في تحويل مبلغ 100.000 درهم إلى العملات الصعبة أي ما يوازي 10.000 أورو / دولار في الابناك و مكاتب الصرف و بذلك لا يضطر المغاربة إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الصعبة.
للتوضيح فقط معلم إبتدائي متقاعد بالمغرب سلم 11 يتقاضى أزيد من 10500درهم أي أزيد من 1050 دولار شهريا دون إحتساب التعويضات العائلية التي يحصل عليها وتشمل 30 دولار ( 300درهم مغربي) عن كل طفل لا يتعدى عمره 21 سنة ، أتكلم عن معلم فقط إبتدائي ومتقاعد
السواد الاعظم من المغاربة الذين غادروا نحو الخارج، فعلوا ذلك لأسباب اقتصادية محضة ولا يكنون العداوة لبلدهم الذي يضعونه فوق كل اعتبار باستثناء بعض الافراد الذين يعدون على أصابع اليد.
بمجدر مغادرتهم لبلدهم، يكتشف مغاربة العالم انهم امتداد لامة عريقة متفردة، ما يجعل جزءا كبيرا منهم يحس بواجب رد الجميل لبلدهم ولو بعد حين، فلا يدخرون جهدا في تحويل أموالهم نحو المغرب بشكل منتظم كنوع من العرفان فيعيلون أسرهم ويشترون عقارات ويستثمرون في مشاريع ولو كانت صغيرة لعلمهم المطلق انتفاء أسباب مغادرتهم لبلدهم واستعدادا لعودة جزء مهم منهم لحضن بلده.
لو نقارن بالأرقام سنجد ان عدد مغاربة العالم لا يتجاوز عدد أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا لوحدها ومع ذلك فهم يحولون أضعاف ما يحوله جيرانهم من أموال نحو بلدهم لا لاشيء سوى لارتباطهم الباطن ببلدهم الذي تبقى علاقتهم به علاقة طبيعية وحقيقية وليست علاقة مناكفة.
الى سعد المغربي و كيف تفسر ان الدخل القومي للفرد الجزائري هو حوالي 5780 دولار و الدخل القومي للفرد المغربي هو حوالي 4020 دولار، مع العلم ان البلدين لديهم تروات طبيعية و المغرب له الفسفاط و التروات السمكية و السياحة…ثم ان الجزائر تقريب 48 مليون نسمة و المغرب 37 مليون نسمة، لك الكلمة اخي سعد، تحياتي.
قطر في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بمتوسط الراتب الشهري، بلغ 4105 دولاراً، بحسب تصنيف موقع “نومبيو”، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والسابعة عالمياً بمتوسط راتب بلغ 3545 دولاراً، بينما حلت سويسرا في المرتبة الأولى على العالم بمتوسط راتب بلغ 5188 دولارا.
وفيما يلي متوسط الراتب في دول شمال افريقيا التي شملها مؤشر “نومبيو”: المغرب 397.2$ (9عربيا) ـ ليبيا 307 $ (10 عربيا) ـ تونس 298.6 $( 11 عربيا) ـ الجزائر 269.1 $ (12عربيا) ـ مصر 147.8$ ( 13عربيا). نحن نتحدث بالمصادر والإحصائيات الدولية المعترف بها ، ويمكن للجميع الإطلاع عليها ، فقط بكتابة :تصنيف “نومبيو” لمتوسط الراتب الشهري .
إلى الأخ كريم المغربي :فبراير 2, 2025 الساعة 2:34 م
تعريف موع ” نومبيو ” حسب وكيبيديا:
“نومبيو هي قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية، من بين إحصاءات أخرى. لا تتم مراجعة البيانات الموجودة على نومبيو من قِبل النظراء، ويمكن إدخالها أو تبديلها بواسطة أي شخص يقوم بالوصول إلى موقع الويب. وقد تم انتقادها بسبب عدم دقتها نظرًا لسهولة إساءة استخدام الإحصاءات والمعلومات المضللة العامة.” انتهى الاقتباس
أما في موقع “البنك الدولي”، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد في الجزائر يساوي5364 دولار، وفي المغرب يساوي 3771 دولار.
وهذا رابط الموقع:
«https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/
الأخ غزاوي ، نتحدث عن الدخل الفردي الشهري ، وسبق أن أعطيت مثالا عن معلم إبتدائي بالمغرب الذي تتجاوز أجرته عند التقاعد 1050$ شهريا ، وأرجو مقارنته بأجر المعلم في الإبتدائي بالجزائر.
العبرة ليس بمبلغ الدخل الفري بل بالقدرة الشرائية وبأسعار المواد الأساسية.
وإليك بعضها في الجزائر.
– 1 لتر زيت = 125 دج
– 2 كيلو سكر = 85 دج
– 250 غ قهوة = 250 دج
– 1 لتر حليب = 25 دج
– 1 كلغ دجاج = 320 دج
– 1 كلغ سميد 25 دج
– 1كلغ خضر بين 70 و100 دج
الأخ غزاوي أعطيتك مثالا فقط لمعلم إبتدائي بأجرة تفوق 10500 درهم مغربي شهريا ( حوالي 150.000دينار جزائري) هذا المبلغ لا يحلم به حتى أستاذ جامعي بالجزائر ، راه العملة ديالكم ضعيفة ، وغير مقبولة في الخارج .
مجرد تساؤل
أين ذهبت مليارات المغرب !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” قال مكتب الصرف المغربي /حكومي/، إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم /11.7 مليار دولار/خلال 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة عن 2023.” انتهى الاقتباس
في مقال نشرته صحيفة “الصحيفة” المغربية يوم:02/02/2025، عنونته بما نصه: صادرات قطاع السيارات بالمغرب تحقق 15.7 مليا ر دولار.. وقطاع الطيران يحقق ما يناهز 2.6 مليار دولار سنة 2024.
بعملية بسيط نجد ان مجموع مداخيل المغرب من الثلاث قطاعات السالفة يساوي: 30 مليار دول بالتمام والكمال. وهو ما يعادل تقريبا مداخيل الجزائر من صادرات البترول، فضلا عن مداخيل المغرب من الفوسفات والمنتجات الزراعية
وفي مقال نشرته “القدس العربي” يوم:24/10/2024، عنونته بما نصه: 34 مليار دولار قيمة مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات لعام 2024.