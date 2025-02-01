المغرب.. 11 مليار دولار تحويلات المغتربين في 2024

الرباط: قال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة عن 2023.

ووفق تقرير للمكتب (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج) السبت، بلغت تحويلات المغتربين المغاربة “نحو 117.7 مليار درهم خلال 2024، مرتفعة من 115.2مليار درهم (11.5 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه”.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت بنسبة 24.7 بالمئة خلال 2024، مقارنة بعام 2023.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 43.1 مليار درهم (4.3 مليارات دولار) خلال 2024، مرتفعة من 34.6 مليارات درهم (3.4 مليارات دولار) في 2023، وفق التقرير.

ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية.

(الأناضول)