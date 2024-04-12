المغرب.. 114 مظاهرة دعما لغزة- (صور وفيديوهات)

الرياض: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الجمعة، تنظيم 114 مظاهرة في 54 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 6 أشهر

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الأناضول: “استمرارا في الحراك التضامني الداعم لغزة، خرج الشعب في 114 مظاهرة في مختلف مدن البلاد استجابة لنداء الهيئة الداعي إلى التظاهر”.

وبحسب البيان، “تميزت المظاهرات، التي نظمت في الجمعة الأولى من شهر شوال في 54 مدينة وفي ظل نفحات عيد الفطر المبارك، برفع شعارات ولافتات وملصقات تؤكد استمرار المغاربة في حراكهم الداعم لغزة إلى حين وقف حرب الإبادة الإسرائيلية وممارسات التجويع والحصار” .

ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات، الدار البيضاء وسلا وأكادير (غرب) وطنجة وتطوان (شمال).

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)