المغرب.. 115 مظاهرة تضامنية مع غزة في يوم واحد- (صور)

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الجمعة، تنظيم 115 مظاهرة في 58 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان إن “المغاربة خرجوا للاحتجاج والتضامن مع أهل غزة للأسبوع الـ16 على التوالي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 115 مظاهرة، وذلك بـ58 مدينة”.

ولفت البيان، إلى أن الوقفات رفعت شعار “المغرب وفلسطين.. شعب واحد”، وذلك طيلة الجمعة.

وجاءت هذه المظاهرات، وفق البيان، “احتجاجا على المجازر المرتكبة في حق المدنيين بغزة وباقي المدن الفلسطينية، واستنكارا للصمت الدولي تجاه حرب الابادة والتجويع ومحاولات التهجير القسري”.

وأعلن المحتجون استمرارهم في التظاهر نصرة للشعب الفلسطيني إلى حين وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم العادلة والمشروعة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)