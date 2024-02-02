المغرب.. 120 مظاهرة في 60 مدينة دعما لغزة- (صور وفيديوهات)

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أنها نظمت الجمعة، 120 مظاهرة في 60 مدينة بالمملكة دعما للفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان، إن “الشعب المغربي خرج، الجمعة، للأسبوع السابع عشر على التوالي في 120 مظاهرة بـ60 مدينة، استمرارا للحراك التضامني مع غزة الذي انطلق منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)”.

وبحسب البيان، فقد “رفع المحتجون الذين تظاهروا عقب صلاة الجمعة، وفي أوقات أخرى، شعارات تندد بالعدوان وحرب الإبادة التي تستهدف المدنيين بغزة وباقي المدن الفلسطينية”.

وتخللت المظاهرات، وفق البيان، “رفع اللافتات والأعلام الفلسطينية وصور الشهداء وأخرى للدمار الكبير في غزة”.

وجدد المتظاهرون في هذه الوقفات التي تم تنظيمها تحت شعار “أوقفوا مجاعة غزة.. أوقفوا العدوان”، عزمهم “الاستمرار في الاحتجاج حتى وقف الحرب”، وفق البيان.

ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات طنجة وتطوان (شمال)، وأكادير (وسط)، والجديدة وآسفي (غرب).

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة “27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)