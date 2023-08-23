المغرب.. 3 ملايين زائر في المعرض الدولي للسيرة النبوية

الرباط: أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، وصول عدد زوار “المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية” في العاصمة المغربية الرباط إلى 3 ملايين زائر.

وقالت المنظمة في بيان، إن عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية منذ افتتاحه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وصل إلى 3 ملايين زائر”.

وذكر البيان، أن المعرض “جاء تتويجا للشراكة الثلاثية بين “إيسيسكو” ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء في المغرب (حكومية)”.

وأوضح أن المعرض “يعد النسخة المتجولة الأولى من معارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية التي تحتضن المدينة المنورة مقرها الرئيس.

وأشارت المنظمة، إلى أنها “ستنظم احتفالية دولية حول هذا المعرض بعد غد الجمعة، في الرباط بحضور مسؤولين كبار وقيادات دينية وشخصيات عامة ودبلوماسيين وإعلاميين من عدة دول”.

ويضم المعرض والمتحف 3 مكونات، الأول: المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، والثاني بانوراما الحجرة النبوية الشريفة، والثالث معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب.

(الأناضول)