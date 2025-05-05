المغرب.. 4 أحزاب معارضة تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش

الرباط: أعلنت أربعة أحزاب معارضة في المغرب، الإثنين، تأجيل تقديم طلب برلماني لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش.

جاء ذلك حسب ما أفاد به موقع “إس إن آر تي نيوز” الحكومي.

وتضمّ الأحزاب التي كانت تعتزم التقدّم بالطلب كلا من: حزب الاتحاد الاشتراكي (34 مقعدا)، الحركة الشعبية (28 مقعدا)، التقدّم والاشتراكية (22 مقعدا)، والعدالة والتنمية (13 مقعدا).

وأشار المصدر ذاته إلى أن رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة في مجلس النواب قرروا تأجيل جمع التوقيعات اللازمة بسبب التزامات برلمانية أخرى، دون تحديد موعد بديل.

ويمنح الدستور المغربي أعضاء مجلس النواب الحق في تفعيل آلية حجب الثقة عن الحكومة، شريطة توقيع الطلب من قبل خُمس الأعضاء (ما لا يقل عن 79 نائبا)، وتصويت الأغلبية المطلقة لصالحه (198 نائبا من أصل 395).

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد كلّف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة، عقب فوز حزبه “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) بـ102 مقعد في الانتخابات البرلمانية.

وتتألف الأغلبية الحكومية الحالية من “التجمع الوطني للأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة” (ليبرالي/87 مقعدا)، و”الاستقلال” (محافظ/81 مقعدا)، وتشغل 270 مقعدا في مجلس النواب مقابل 125 للمعارضة.

(الأناضول)