المغنية الأمريكية ديلا مايلز: نقل معاناة غزة للعالم واجب إنساني

أنقرة: وصفت المغنية الأمريكية الشهيرة ديلا مايلز، الحرب الإسرائيلية في غزّة بأنها “كابوس” والوضع في القطاع بأنه “مخز بكل ما تعنيه الكلمة”.

وفي حوار مع الأناضول، تحدثت مايلز التي تقيم حاليا في تركيا، وعملت مغنية مساعدة للمغنيين ذائعي الصيت مايكل جاكسون وويتني هيوستن، عن الأحداث الجارية في غزة، إضافة إلى آخر مشاريعها الفنية.

وتعليقا على ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل في غزة، قالت مايلز: “ما يحدث يبدو وكأنه حلم أو كابوس، لكن للأسف كل ما يحدث فيه حقيقي”.

وأضافت: “ما يحدث في غزة يشبه ما يفعله بعض الأطفال الذين يتنمرون على الآخرين ويحاولون الاستحواذ على شيء بالقوة. ما يحدث هو وضع مخزٍ بكل ما للكلمة من معنى”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

واجب إنساني

وبخصوص مواقفها حيال المعاناة والحروب حول العالم، قالت مايلز: “أنا أولا إنسانة، ولا يمكنني أن أعتبر شخصا أفضل من الآخر، وأعتقد أن جميع الناس يجب أن يتمتعوا بفرص متساوية”.

وأكدت المغنية الشهيرة على ضرورة وعي الفنانين لما يحدث في غزة، وقالت: “إذا كان لديك منصة، فعليك أن تكون صوتا ويدا وقدما لمن لا يُسمع لهم صوت”.

وتابعت: “إذا لم تنقل معاناة هؤلاء الأشخاص للآخرين حول العالم، فعليك أن تشعر بالخجل من نفسك. هذا واجب إنساني قبل أي شيء”.

الدعاء والعمل

وأوضحت مايلز أنها “لم تتخيل أبدا وقوع مثل هذه الإبادة الجماعية في غزة”.

وأشارت إلى أهمية الدعاء من أجل أن يحل السلام في غزة، وقالت: “علينا بالدعاء من أجل إحلال السلام في غزة، لكن أمي علمتني شيئا مهما، وهو أن الدعاء يجب أن يقترن بالعمل”.

Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali’nde mazlum #Gazze‘nin sesini yükseltmek için yazdığım 3 İngilizce şarkı Amerikalı Ünlü Şarkıcı Della Miles tarafından canlı olarak seslendirildi. İşte onlardan biri: My Name Is Gaza!… pic.twitter.com/eFtEO1EvKD — Turgay Evren (@TurgayEvren1) October 13, 2024

وأضافت: “الدعاء وحده لا يكفي، فهو البداية فقط. فبعد الدعاء، علينا أن نستغل جميع إمكانياتنا وأن نكون صوتا لمن لا صوت لهم”.

وأردفت: “هناك 57 دولة مسلمة، ويجب على هذه الدول أن تتحد لتكون صوتا لأهل غزة، وأن تتخذ خطوات جدية بشأن هذا الوضع”.

الراحة في تركيا

وقالت مايلز التي تقيم في ولاية موغلا التركية (غرب): “موغلا مكان مليء بالراحة والسلام. عشت في بلدان مختلفة، لكني لم أجد الراحة التي وجدتها هنا في أي مكان آخر”.

وزادت: “أشعر أنني محظوظة جدا، فهذه نعمة كبيرة بالنسبة لي، وأنا سعيدة جدا بالعيش في تركيا”.

وأكدت المغنية الأمريكية أنها ترغب دائما في إقامة المزيد من الحفلات في تركيا.

وأضافت: “أشعر بوجود طاقة إيجابية مختلفة تماما في تركيا. هذه الطاقة تنعكس بشكل لا يوصف على المشاركين في الحفلات التي أقيمها”.

ولفتت مايلز إلى رغبتها في كتابة مجموعة جديدة من الأعمال الموسيقية، وقالت: “أنا منشغلة حاليا ببعض المشاريع وإقامة بعض الحفلات بين الحين والآخر. كما أن لدي مشاريع مختلفة أفكر في تنفيذها مستقبلا”.

