المغنية الأمريكية مادونا: لا أطيق رؤية معاناة أطفال غزة

واشنطن: أعربت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، الاثنين، عن تضامنها مع أطفال غزة، وقالت إنها “لا تطيق رؤية معاناتهم” من التجويع الإسرائيلي المتعمد.

وفي منشور على حسابها بمنصة إنستغرام، وجّهت مادونا الدعاء إلى الله ليدخل نور عنايته إلى القطاع وقالت: “كأم، لا أطيق رؤية معاناة أطفال غزة”.

وأضافت: “نحتاج إلى فتح أبواب الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء”.

وأكدت مادونا التي لديها أكثر من 20 مليون متابع على حسابها في إنستغرام، أنه “لم يعد هناك وقت” لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين، في ظل وفاة العشرات منهم نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما يتركهم لمواجهة مصيرهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبوقت سابق الاثنين، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 222 حالة، ضمنهم 101 طفلا.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع خلال 15 يوما، بينها أمس الأحد، بلغت 1334 شاحنة فقط من أصل 9 آلاف شاحنة مطلوبة، أي ما يعادل نحو 14 بالمئة من الاحتياجات الفعلية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)