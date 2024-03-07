المغنية الإيرلندية الأسترالية فيلدز تهدي فلسطين وأهلها أغنية مؤثرة

لندن – «القدس العربي»: يسجل الوسط الفني حول العالم كل يوم موقفا متضامنا مع أهالي غزة وفلسطين عموما، رغم الاستعداء والتجييش من قبل اللوبيات الإسرائيلية في عموم أوروبا.

فقد انبرت المغنية الإيرلندية الأسترالية فيلدز بالغناء لفلسطين وشعبها في أغنية جديدة ومؤثرة جدا، تصف واقع الفلسطينيين، وكيف يتعامل معهم المحتل الإسرائيلي كل يوم، وكيف يقتل الصغار ويدمر الحقول والعصافير.

وتقول كلمات الأغنية، التي تنتشر بشكل كبير على وسائط التواصل: «بجوار الجدار الحدودي الوحيد.. سمعت فتاة صغيرة تنادي أبي.. أبي لقد أخذوك بعيدا.. الآن يشردوننا من أرضنا.. مطاردين بيد من حديد.. الآن بين الجثث الهامدة.. التي تضيء حقول فلسطين.. بمجرد أن شاهدوا رحلة الطيور الحرة الصغيرة.. كان حبهم على أجنحة الطير.. كان لديهم أحلام وأغان للغناء حول حقول فلسطين.. بجوار الجدار الحدودي الوحيد.. سمعت شابا ينادي: لا شيء يهم أمي عندما تكونين حرة من قبضة الصهاينة.. لقد رميت الحجارة ويجب عليك الاستمرار بكرامة.. بين حقول فلسطين، بمجرد أن شاهدوا الطيور الحرة الصغيرة تطير.. كان حبهم على أجنحة الطير.. كانت لديهم أحلام وأغان ليغنوها.. وحيدين حول حقول فلسطين.. بجانب المخيم المقصوف، لقد شاهدت الأم طفلها الأخير يسقط.. تنتظر بأمل وتصلي أن تعيش لترى اليوم.. الذي يمكن أن تحزن فيه بسلام في فلسطين العزيزة.. على الرغم من أنها مثل حقول فلسطين.. بمجرد أن شاهدوا الطيور الحرة الصغيرة تطير.. كان حبهم على أجنحة الطير.. كانت لديهم أحلام وأغان ليغنوها.. وحيدين حول حقول فلسطين.. وحيدين للغاية حول حقول فلسطين».