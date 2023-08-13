المغنية الفلسطينية ناي برغوثي تحيي أولى حفلاتها بإسطنبول

إسطنبول: أحيت المغنية الفلسطينية ناي برغوثي، الأحد، أولى حفلاتها بمدينة إسطنبول، حيث التقت مع المئات من محبيها في أجواء طربية مميزة.

الحفل الذي جاء برعاية من شركة إنتاج خاصة، قدم الفنانة وتم تعريفها على أنها “ملحنة وعازفة فلوت ومطربة وإنسانة وطنية بامتياز”.

وتضمن الحفل أداء مجموعة من المقطوعات الموسيقية لعدد من الشعراء المعروفين في العالم العربي وأغنيات مختلفة لكبار الفنانين والمطربين والشعراء.

كما حظيت فلسطين والقدس بمساحة مهمة من أغاني المطربة ناي، كما أدت مقطوعات موسيقية عن طريق الدندنة نالت إعجاب الحاضرين.

وبدأت المطربة ناي الحفل بأغنية تركية مشهورة اسمها (آه إسطنبول) للمطربة التركية القديرة سوزان اكسو في ظل تفاعل من قبل الحاضرين العرب والأتراك.

وخاطبت الحضور قائلة “سعيدة لأني أغني في هذه المدينة الرائعة إسطنبول لأول مرة، لدينا برنامج خاص مليء بالأحاسيس بالطرب والحب والمشاعر المختلفة”.



انتقلت بعدها ناي لتأدية مجموعة من المقطوعات العربية منها “يا قلبي اهدى” والأغنية التالية “فكر بغيريك” من كلمات الشاعر الراحل محمود درويش، وشهدت تأثرا وتفاعلا كبيرا.

وتبع ذلك أداء أغاني من مثل “قلبي يحدثني” من كلمات الشاعر الصوفي ابن الفارض، كما غنت من كلمات الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم مقطوعة “الشيخ همام”.

وأدت أيضا أغاني لكبار المطربين العرب منها أغنية “حبيتك بالصيف” التي قالت إنها أدتها بنسخة جديدة، كما أدت أغنية “برضاك” للمطربة الراحلة ام كلثوم.

وغنت المطربة ناي مقطوعة “لأجلك يا مدينة الصلاة” عن القدس، وقالت انها “مسقط رأسها وزهرة فلسطين”، كما أدت مقطوعة “قصة من القدس”.

وأدت المطربة الفلسطينية عن طريق الدندنة مقطوعة موسيقية قديمة هي “حجار مندرا”، وفقرات عزف على آلة الفلوت التي تتقنها.

وتبلغ المطربة الفلسطينية من العمر 26 عاما، وبدأت بالعزف على آلة الفلوت قبل أن تنتقل إلى التلحين وتأليف الكلمات وأدائها.

(الأناضول)