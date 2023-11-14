المغني العالمي ريدفيل يعرض أسماء أطفال غزة وسط حفله ويهتف «فلسطين حرة»

نيويورك ـ «القدس العربي»: انتهز مغني الراب الأمريكي ريدفيل عرضه الضخم في مهرجان «كامب فلوغ» ليقدم دعما جماهيريا عبر الموسيقى لشعب فلسطين وتسليط الضوء على ما يعاني هذا الشعب تحت الاحتلال الصهيوني الوحشي.

فقد عرض النجم قائمة أسماء الأطفال الذين قُتلوا على يد الاحتلال، بينما رفع منسق الأسطوانات الخاص به العلم الفلسطيني، لتتعالى بعدها صيحات الدعم والاعجاب والاشادة.

وقال: «هذه قائمة فلسطينيين قتلوا في غزة منذ 7 الشهر الماضي. لم يعش أي أحد من تلك القائمة لسن الـ4. إذا كنت إنسانا، ستتفق معي وأنا أقول هذا. إنه ليس أمرًا معقدًا، فلا تدع أحدًا يقول لك هذا».

وأضاف، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية: «اتصلوا بالنواب وأطلبوا وقف القصف الآن عبر هذا الرابط، وإذا كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط وقوموا بذلك لاحقًا».

ثم تعالت هتافات «فلسطين حرة» مع الجمهور العريض.